Три тела – Личное мнение

Пока блёклая Шишкова поёт дифирамбы Симоне, а неповоротливая Решетова строит из себя правоверную мусульманку, Саша Дони притащилась в Москву и уверенно выходит писей вперёд из лакированного автомобиля у Дома правительства.



Фото: Соцсети

Шустрая Саша: даром времени не теряет!

Сравним с предшественницами?

Сравнивать будем исключительно тело: когда речь заходит о наложницах Тимати, то лично мне ничего, кроме их технических характеристик, в голову не приходит.

Высокие — все, ноги длинные — у всех. Обсудим всё остальное?



Фото: Соцсети

Алёна даже у купальнике выглядит, как горничная, пришедшая убрать дешёвый номер и раздевшаяся, потому что там не работает кондиционер.

Решетова похожа на пластиковую куклу: такое же бессмысленное выражение лица и такая же странная область между ног.

У Саши — отличное тело, но она не умеет его подать. Купальник со шнуровкой смотрится дёшево, как, впрочем, и непропорционально огромные силиконовые шары.

Грудь Саша сделала зря, я считаю. Была тонкая и звонкая — стала выглядеть проще.



Фото: Соцсети

Вообще, делать грудь в 19 лет — тупо: силикон напрочь убивает прелесть молодости.

Странная эта Саша: такая молоденькая, а вкус — как у пергидрольной тётки из 90-ых.

Я люблю худобу, но худоба Шишковой мне не нравится. Нет, я не считаю Алёну слишком худой. Просто именно её худоба какая-то некрасивая и вялая: пупок — узловатый, живот — дряблый.



Фото: Соцсети

Впрочем, лучше уж вот эта вялость, чем душная духовка бёдер Решетовой. Это моё очень субъективное мнение: не люблю грузные, народно-хозяйственные бёдра.

Мой вердикт: если выбирать из этих трёх, то самая хорошая фигура — у Саши несмотря на дурацкие импланты. Второе место отдаю Шишковой. Ну, и почётная бронзовая медаль достаётся Решетовой.

Согласны? Или у вас — другое мнение? Делитесь!

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