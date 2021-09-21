Мнение: ЕСПЧ назвал Россию “ответственной” за убийство Литвиненко

Свежее "хайли-лайкли" подвезли.

ЕСПЧ прямо назвал Россию "ответственной" за убийство Литвиненко на том основании, что Россия "не провела должны образом расследование, которое бы установило факты, которые привели бы к выявлению и наказанию убийц".

На этом основании Россия должна выплатить 100 000 евро морального ущерба и 22 000 судебных издержек.

Разумеется, так как Россия ничего не признавала и не признает в связи с делом Литвиненко, вероятность выплат стремиться к нулю.

Тут конечно есть только один вопрос – зачем Россия вообще признает какую-либо юрисдикцию ЕСПЧ, структуры, контролируемой противниками РФ по Холодной войне и парламент которой принимает чудесные резолюции https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0383_EN.html в адрес России. Своего рода политический мазохизм.

Плюс до кучи еще снова вытащили несвежего Скрипаля. Так сказать дуплетом из двух просроченных патронов информационной войны.

Ну вот, прошли в России выборы — надо запускать старую шарманку о преступлениях кровавого режима. Почему бы для этого не использовать пропахшую нафталином тему отравления Скрипалей (кстати, где они? Никто не видел?) и жахнуть очередное «расследование»? И почему бы его тут же не начать разгонять через подконтрольные СМИ?

13.03 — на русской службе BBC публикуются (http://t.me/bbcrussian/19795) «неопровержимые доказательства» наличия третьего отравителя из Солсберри в лице генерал-майора Дениса Сергеева.

13.05 — Bellingcat начинает цитировать (https://twitter.com/bellingcat/status/1440257611366944778?s=20) своё расследование от декабря 2019 года в своём Твиттере.

13.15 — СМИ-иноагент «Дождь» присоединяется (https://tvrain.ru/news/britanskaja_politsija_obvinila_tretego_rossijanina_v_otravlenii_skripalej-538328/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop) к флэшмобу.

13.17 — СМИ-иноагент The Insider Романа Доброхотова (друга расследователя Bellingcat Христо Грозева (https://riafan.ru/1480859-khristo-grozev-mediamagnat-agent-zapada-i-prosto-chelovek-kotoryi-nenavidit-rossiyu)) подхватывает (http://t.me/theinsider/8552) материал и выпускает у себя.

13.17 — публикация (https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/21/britanskaia-politsiia-prediavila-obvinenie-v-otravlenii-skripalei-tretemu-rossiianinu-generalu-gru-denisu-sergeevu-news?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop) от нашей любимой «Новой газеты».

13.18 — присоединяется (https://t.me/mediazonalinks/22150) Медиазона.

13.20 — материал комментирует (https://tvrain.ru/news/britanskaja_politsija_obvinila_tretego_rossijanina_v_otravlenii_skripalej-538328/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop) глава Bellingcat Элиот Хиггинс, который ждёт (https://twitter.com/EliotHiggins/status/1440259890589491205?s=20) едких комментариев от российских чиновников.

Хоть бы что-то новое придумали. Вон, Мария Певчих вчера призывала (https://t.me/vityzeva/38177) Bellingcat расследовать выборы в России, потому что не хватает квалификации и инсайдов (точнее, отсутствуют так любимые Христо Грозевым «серые данные», на основании которых строится большинство обвинений в адрес России). Но нет, расследователи будут муссировать тему отравления Скрипаля.

https://t.me/rybar/21532 – цигк

В целом, ничего нового. По идее, если идти по кругу, то следующей историей снова вытащат малазийский "Боинг".

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