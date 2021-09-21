Киевские патрульные составили протокол на судью Колегаеву за пьяное вождение через два месяца после ДТП

Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщается на сайте МВД Украины.

По его словам, сразу после аварии патрульные составили протокол о совершении ДТП (ст. 124 Кодекса об административных нарушениях).

“А поскольку женщина, управлявшая авто, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И по заключению врача еще в июле было подтверждено, что водитель действительно была нетрезва”, – отметил Билошицкий.

Однако, по его словам, Колегаева после аварии более полутора месяца находилась то на больничном, то в отпуске и игнорировала письменные приглашения полицейских явиться в управление, чтобы завершить оформление документов. Поэтому после ее выхода с больничного патрульные пришли к судье на работу и составили еще один протокол – об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 Кодекса об административных нарушениях).

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Замначальника департамента патрульной полиции добавил, что материалы уже передали для рассмотрения по существу в Оболонский райсуд Киева.

Контекст:

ДТП произошло вечером 21 июля. В соцсетях сообщили, что за рулем Audi была судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева. Она сбила столб, врезалась в дерево и едва не совершила наезд на пешеходов.

Пресс-служба патрульной полиции Киева проинформировала, что машина въехала в дерево. Патрульные составили протокол о нарушении правил дорожного движения, повлекшем ДТП. Водитель отказалась пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора “Драгер”, но дала согласие пройти процедуру освидетельствования у врача-нарколога.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверил, что дело судьи Деснянского райсуда Киева, которая попала в ДТП в Киеве, вероятно, в нетрезвом состоянии, “не замнут”.

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