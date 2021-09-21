США будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова – Байден

“Мы настроены на серьезную и устойчивую дипломатическую работу с целью достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова”. Мы добиваемся конкретного прогресса на пути к достижению осязаемых обязательств, которые будут способствовать стабильности на полуострове и в регионе, а также улучшению уровня жизни населения Северной Кореи”, – сказал он.

Контекст:

Северная Корея десятилетиями находится под санкциями. Первые ограничения на нее наложили США в 1950-х годах из-за войны на Корейском полуострове. В 1990-х санкции начали смягчать. В 1994 году США и КНДР подписали рамочное соглашение, в соответствии с которым КНДР в обмен на поставки товаров, топлива и другую помощь обязалась заморозить строительство ядерных реакторов и производство плутония, сказано в материалах Госдепа США.

Однако КНДР продолжила свою ядерную программу. С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В октябре 2020 года Северная Корея провела парад в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии. На нем продемонстрировали новую баллистическую ракету “Хвасон-15” (имеет наибольший радиус действия из всех ракет, когда-либо испытанных в КНДР). Reuters отмечает, что новые баллистические ракеты до этого не были представлены на военных парадах с 2018 года, когда лидер КНДР Ким Чен Ын провел несколько раундов переговоров с мировыми лидерами, в том числе с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

В апреле этого года в Северной Корее закончили строительство подводкой лодки водоизмещением 3 тыс. тонн, которая способна нести баллистические ракеты. Также КНДР 11-го и 12 сентября запустила баллистические ракеты, они пролетели над территориальными водами и сушей КНДР и поразили цель на расстоянии 1500 км.

—