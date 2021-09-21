 

СБУ разоблачила коррупционную схему, в которой участвовали таможенники аэропорта Борисполь

21.09.2021, 20:32, Новости дня
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По информации правоохранителей, таможенники требовали от бизнесменов деньги за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые они завозили в Украину. В случае отказа предпринимателям угрожали искусственными препятствиями и промедлением в оформлении.

Коммерческий груз таможенники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов, за которые в госбюджет не шли начисления.

“Это так называемая “схема НСБ” – несопровождаемый багаж. Размер взяток зависел от количества товаров и их стоимости”, – пояснили в СБУ.

Одного из таможенников задержали при получении части взятки, всего с предпринимателя требовали $4,5 тыс.

“Задокументированы противоправные действия других лиц, причастных к совершению указанного коррупционного правонарушения. Сейчас проводятся обыски по месту совершения преступления и по месту жительства правонарушителей”, – сообщили в ведомстве.

Должностные лица таможни прошли конкурсный отбор и соответствуют критериям “реформированной таможни”. Несмотря на это, они систематически требовали и получали от предпринимателей неправомерную выгоду, заключили в СБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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