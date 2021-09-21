Внушение вины: 4 ошибки родителей вызывают у ребёнка неуверенность в себе

Самооценка играет важную роль в жизни любого человека. Она определяет то, насколько он ценит собственную личность, как ведет себя в обществе и выстраивает отношения с окружающими. Адекватная самооценка помогает быть решительным, успешным, достигать важных целей. Часто ошибки родителей приводят к тому, что ребенок теряет уверенность в себе. Какого поведения не должны позволять себе мать и отец?

Крики, телесные наказания

Это, пожалуй, худшие методы воспитания, которые только можно себе представить. Когда родители используют такие приемы, они показывают ребенку, что не умеют себя контролировать. И могут общаться с наследником только в том случае, когда запугивают и подавляют его. Конечно, такие методы воспитания не научат малыша ничему хорошему. Некоторым родителям кажется, что разговоры на повышенных тонах и физические наказания быстрее всего прекращают нежелательное поведение детей. Но это обманчивое впечатление. Такое поведение родителей не учит наследника спокойно и конструктивно решать проблемы и подавляет самооценку малыша.

Возвращение к прошлым конфликтам

Если ссора между родителем и ребенком завершена, взрослому не следует снова говорить о ней. Малышу надо предоставить право начать все с чистого листа. Родители, которые воспитывают детей таким образом, учат их копить обиды. Кроме того, если конфликт исчерпан и забыт, негативные события становятся частью прошлого. Дети, которым напоминают об их достижениях и хвалят за хорошее поведение, вырастают успешными, уверенными в себе людьми. Малыши, которых упрекали за прошлые ошибки, напротив, имеют заниженную самооценку.

Обвинения

Иногда родители стыдят детей за собственные мысли, чувства или поступки.

Они используют обвинения в качестве “инструмента”, с помощью которого контролируют поведение чада и заставляют его подчиняться тем или иным требованиям. Такой метод воспитания приводит к весьма неприятным последствиям. Ребенок становится отчужденным. А его самооценка снижается.

Сарказм

Родители, которые так общаются с чадом, говорят наследнику не то, что имеют в виду, а совершенно противоположное, передавая истинный смысл своих слов интонацией. Например, если ребенок допускает ошибку, они называют его “умным”. Такая манера общения унижает малыша. Сарказм ухудшает отношения между родителями и ребенком.

То, как мама и папа общаются с наследником, во многом влияет на его восприятие собственной личности. Конечно, никто не может избежать ошибок при воспитании подрастающего поколения. Но родителям важно работать над собой и стараться не допускать поведения, которое снижает самооценку ребенка.