 

Для вау-эффекта: трендовые осенние стрижки для вьющихся волос

21.09.2021, 20:28, Разное
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Если у вас волнистые волосы, то вы не раз сталкивались с трудностями при подборе стрижки. Нужно подметить, что на таких локонах каре, каскад и прочие прически выглядят иначе. В нашей статье мы рассмотрим стрижки, которые будут красиво и стильно смотреться на волнистых волосах этой осенью. Из представленного списка вы сможете подобрать для себя идеальный вариант.

Длинные пряди

Волшебный вид имеют длинные волнистые пряди. При желании, если у вас длинные локоны, можно сделать стильный каскад. Хорошо смотрится и ровный срез. Удлиненная челка – это отличный акцент в стрижке. Следует подметить, что кудри стоит регулярно увлажнять и питать, иначе они будут сухими.

Классическое каре

Удачный вариант для волнистых волос – это каре. Подобная стрижка придаст образу романтичности, женственности и легкости. Вы всегда будете в тренде.

Нужно подметить, что преимущество каре в том, что такая прическа универсальна. Она подойдет абсолютно всем. Можно поэкспериментировать и сделать удлиненное или укороченное каре. Во втором случае вы подчеркнете шею.

Боб-каре

Такая стрижка придаст эффектности тонким волосам, визуально добавит объема.

Нужно отметить, что можно попробовать многослойные и градуированные варианты на волнистых волосах.

Боб-каре подойдет для любительниц небрежного имиджа.

Пикси

Такая стрижка является радикальным, но интересным вариантом. На макушке пряди более удлиненные, а на висках, затылке – более короткие. Таким образом можно удачно подчеркнуть кудрявую текстуру волос.

Что примечательно, пикси мягко выделяет черты лица, делая их более женственными и выразительными.

Идеальная челка

Тем, у кого волнистые локоны, безусловно, что подойдет длинная челка. Такой акцент в прическе добавит образу женственности и нежности.

Также обладательницам волнистых волос стоит обратить внимание на челки А-силуэта. Они плавно переходят в основную длину волос.



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