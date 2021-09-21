 

Политолог назвал «громкой заявкой» 13 мандатов «Новых людей» в Госдуме

21.09.2021, 20:15, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗавоеванные партией «Новые люди» 13 мандатов в Госдуме VIII созыва – это громкая заявка и демонстрация развития российской политической системы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Во вторник Центризбирком озвучил количество мандатов, полученных партиями и кандидатами-одномандатниками по итогам выборов.

«Озвученные Центризбиркомом цифры отличаются в первую очередь тем, что в Госдуме появилась фракция «Новые люди». Я надеялся, что они пройдут, но никто не мог быть уверенным в этом. Соответственно, эти 13 мандатов – это громкая заявка партии, а во-вторых, демонстрация и признак того, что у нас не закостенелая политическая система, она развивается. Это очень приятный сюрприз», – сказал эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов. 

Политолог отметил также попадание в Госдуму депутатов-одномандатников Оксаны Дмитриевы от «Партии роста» и Алексея Журавлева от «Родины». По его словам, этим политикам необязательно входить в какую-то фракцию и «они могут оставаться просто депутатами». «Дмитриева – это, конечно, никакая не «Партия роста». Это человек, который всегда признавалась избирателями самостоятельным политиком или «яблочником». «Партия роста» – это мимикрия. Дмитриева просто поверила лидеру партии Борису Титову и сделала, на мой взгляд, ошибку. Она выбралась за счет собственных ресурсов и узнаваемости», – уверен Баширов.

Что касается Журавлева, то «он традиционно забирает свой округ». «Журавлев – тоже сильный кандидат. Хотя он возглавляет партию «Родина», у него очень хорошие позиции в одномандатном округе», – напомнил эксперт.

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая РФ – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам.



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