Российское движение школьников подвело итоги за последний год

Российское движение школьников подвело итоги года работы организации под руководством Ирины Плещевой. За это время к РДШ присоединилось более 500 тыс. школьников со всей России, 2500 советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями приступили к работе в 10-ти пилотных регионах, а также 10 новых федеральных проектов были запущены и успешно реализованы.

Плещева рассказала членам Координационного совета о самых ярких мероприятиях за прошедший год, об успешно реализованных новых проектах, а также поделилась планами РДШ на ближайшее будущее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«За год у нас прошло множество мероприятий, частично обновилась команда, и, конечно, появились новые проекты. В прошлом году 1-го сентября ребята РДШ обратились к Президенту с просьбой поддержать проведение киберспортивного кубка РДШ, благодаря которому мы привлекли более 30-ти тыс. новых ребят в наше движение. Важно отметить, что, придя завоевывать кубок, ребята стали интересоваться и другими проектами: добровольчеством, экологией, патриотикой. Не меньшей популярностью у ребят пользуется другой новый проект «Шеф в школе», который мы реализуем вместе с Константином Ивлевым – известным шеф-поваром. Этот проект помогает нашим ребятам подходить осознанно к собственному питанию и развивать навыки приготовления полезных и вкусных блюд», – рассказала Плещева.

Руководитель РДШ также рассказала о проектах научного, медийного и военно-патриотического направлений, о совместном творческом проекте с театральным институтом имени Бориса Щукина «Школьная классика», а также о проектах, которые входят в состав национального проекта «Образование», а именно: «Добро не уходит на каникулы», «Лига вожатых» и «Классные встречи». Кроме того, членам Координационного совета был представлен Всероссийский конкурс «Навигаторы детства», в рамках которого совместно с Министерством просвещения Российской Федерации был осуществлен отбор кандидатов на ставки советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Анонсируя предстоящие события, Плещева рассказала о готовящемся фестивале научного направления РДШ «Плоды науки», запланированного на ноябрь в Калуге; о вторых сезонах проектов «Шеф в школе», «Школьная классика» и «Киберлига РДШ», а также втором сезоне экстремального шоу «Защитники», реализуемого совместно с Юнармией. Кроме того, исполнительных директор пригласила всех членов Координационного совета вместе с детьми 29 октября на празднование дня рождения РДШ в московский парк аттракционов «Остров мечты» и на первый Новогодний мюзикл РДШ, который будет реализован в декабре совместно с национальным чемпионатом «АртМастерс» и Продюсерским центром Игоря Матвиенко.

Член Координационного совета РДШ Ольга Амельченкова поблагодарила и поздравила организацию с годом успешной работы, отметив, что РДШ действительно делает успехи. Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» рассказала о двух проектах, которые были проведены в этом году совместно с РДШ: онлайн-квесты «1418» и «Космос рядом». Одна игра была посвящена Великой Отечественной войне, вторая – юбилею первого полета человека в космос. По предварительной регистрации было более ста тысяч участников, а саму игру посмотрели более миллиона человек.

«Мы решили продолжить эти форматы и предлагаем поддержать две игры, которые состоятся 1-го октября 2021 года и 10-го ноября 2021 года в День науки. Первый Проект (1 октября 2021 года) – большой международный онлайн-урок, посвященный 75-летию окончания Нюрнбергского процесса, что является очень важной для нас датой. Участие предполагается для детей от 14-ти лет. Сам урок будет интерактивным, его проведут молодые историки. Будут разные съемки из других государств, в том числе из Польши, из Освенцима, из Нюрнберга (Германия) – из мест, где происходил сам Нюрнбергский процесс» – обратилась к Координационному совету Амельченкова.

По итогам заседания Координационного совета Российского движения школьников были поддержаны кандидатуры трех новых региональных председателей РДШ. В Ленинградской области председателем стала Садвакасова Диана Амировна – педагог-организатор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога», которая с 2019 года регулярно участвовала в проведении региональных мероприятий РДШ. В Еврейской автономной области председателем стал Колобов Дмитрий Сергеевич – директор ОГБУ ДО «Центр «МОСТ». В Кировской области председателем назначена Плосконосова Александра Васильевна – педагог-организатор МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества города Кирова», с 2018 года заместитель директора по УВР, реализующая проекты РДШ в регионе с 2017 года.