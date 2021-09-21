«Торгует деревянными игрушками в Химках»: Скотленд-Ярд установил личность торговца, продавшего «Новичок» Петрову и Боширову

Следователь Скотленд-Ярда Джеймс Бэкстер опубликовал сенсационные материалы, касающиеся отравления Сергея и Юлии Скрипаль в 2018 году в Солсбери. Выяснилось, что британская полиция ещё год назад вычислила торговца с московского рынка «Садовод», продавшего агентам ГРУ боевое отравляющее вещество класса «Новичок».

По данным Скотленд-Ярда, вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, не было однозначно идентифицировано, поскольку являлось контрафактом. 44-летний уроженец Узбекистана Джамшуд Н. производил «Новичок» в сарае частного подмосковного дома при помощи самогонного аппарата. Как выяснили следователи, вскоре после покушения на жизнь экс-полковника ГРУ у подозреваемого появилась крупная сумма денег, предположительно больше 8 тысяч рублей. Деньги он потратил на празднование своего дня рожденья в компании коллег по торговле на рынке «Садовод» и экскурсию в Московский планетарий.

«Мы следили за Джамшудом Н. с середины прошлого года. Видимо, у него есть немалый опыт работы в спецслужбах: иногда он по нескольку дней не выходил из дома, мотивируя это запоем. Время от времени он носил на рынок какие-то поделки из дерева, а особо качественный товар сбывал в других подмосковных городах. Мы точно не выяснили, что это такое, но торговля ими в Химках приносила ему немалый доход. Именно там он впервые познакомился с Александром Петровым, майором ГРУ, которому Центр получил казнь Сергея и Юлии Скрипаль», – рассказывает Джеймс Бэкстер.

Сообщается, что переговоры о покупке самопального «Новичка» вёл Александр Петров. Его начальник, полковник ГРУ Руслан Боширов, напрямую не контактировал с «Садоводским отравителем», однако именно он отвечал за финансирование операции. На первых порах Джамшуд Н. получил от офицеров ГРУ задаток в виде бутылки водки и 650 рублей мелкими немечеными купюрами. Двумя неделями после он передал агентам 19-литровую бутыль, предположительно содержащую боевое отравляющее вещество класса «Новичок». Яд, едва не убивший Скрипалей, обошёлся офицерам ГРУ в 4000 рублей.

Ведётся следствие.

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