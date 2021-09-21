 

«Торгует деревянными игрушками в Химках»: Скотленд-Ярд установил личность торговца, продавшего «Новичок» Петрову и Боширову

21.09.2021, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователь Скотленд-Ярда Джеймс Бэкстер опубликовал сенсационные материалы, касающиеся отравления Сергея и Юлии Скрипаль в 2018 году в Солсбери. Выяснилось, что британская полиция ещё год назад вычислила торговца с московского рынка «Садовод», продавшего агентам ГРУ боевое отравляющее вещество класса «Новичок».

По данным Скотленд-Ярда, вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, не было однозначно идентифицировано, поскольку являлось контрафактом. 44-летний уроженец Узбекистана Джамшуд Н. производил «Новичок» в сарае частного подмосковного дома при помощи самогонного аппарата. Как выяснили следователи, вскоре после покушения на жизнь экс-полковника ГРУ у подозреваемого появилась крупная сумма денег, предположительно больше 8 тысяч рублей. Деньги он потратил на празднование своего дня рожденья в компании коллег по торговле на рынке «Садовод» и экскурсию в Московский планетарий.

«Мы следили за Джамшудом Н. с середины прошлого года. Видимо, у него есть немалый опыт работы в спецслужбах: иногда он по нескольку дней не выходил из дома, мотивируя это запоем. Время от времени он носил на рынок какие-то поделки из дерева, а особо качественный товар сбывал в других подмосковных городах. Мы точно не выяснили, что это такое, но торговля ими в Химках приносила ему немалый доход. Именно там он впервые познакомился с Александром Петровым, майором ГРУ, которому Центр получил казнь Сергея и Юлии Скрипаль», – рассказывает Джеймс Бэкстер.

Сообщается, что переговоры о покупке самопального «Новичка» вёл Александр Петров. Его начальник, полковник ГРУ Руслан Боширов, напрямую не контактировал с «Садоводским отравителем», однако именно он отвечал за финансирование операции. На первых порах Джамшуд Н. получил от офицеров ГРУ задаток в виде бутылки водки и 650 рублей мелкими немечеными купюрами. Двумя неделями после он передал агентам 19-литровую бутыль, предположительно содержащую боевое отравляющее вещество класса «Новичок». Яд, едва не убивший Скрипалей, обошёлся офицерам ГРУ в 4000 рублей.

Ведётся следствие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Коль в подвале вой масонов — нет на них у нас законов

28.07 / Мнение: Армия США заказала концепт опциональной боевой машины

15.06 / Мнение: Удар “Байркактара”

08.03 / В Смоленске на Масленицу сожгли чучело Навального

29.12 / Ученые рассказали о главной угрозе для человека в космосе

29.07 / Настя Каменских подверглась жесткой критике от подписчиков из-за слишком пикантных фото в бикини

08.09 / ЕСПЧ признан нежелательной организацией на территории РФ

17.07 / Политолог Марков уверен, что украинцы поддержат Путина и воссоединение с Россией

21.10 / Мнение: Боливия восстановит отношения с Венесуэлой, Кубой, Ираном, Россией и Китаем

08.12 / Мнение: По следам Суворова. 220 лет спустя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика