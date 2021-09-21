Космодром Байконур реконструируют

Космодром Байконур переживет реконструкцию. Договор об этом подписан между российской и казахстанской сторонами. Прежде всего, нужно обеспечить возможность запусков в космос ракеты среднего класса «Союз-5», говорят специалисты.

Как сообщили из компетентных источников, конструктивные изменения внесут в стартовую площадку. Также будет усовершенствован технический комплекс.

Напомним, что ракета «Союз-5» разрабатывается в РФ с 2017 года. Целью является заменить украинскую ракету «Зенит», благодаря которой до сих пор осуществлялись запуски космических аппаратов с Байконура. Три года назад для этого было выделено 61,2 млрд рублей. С 2023 по 2025 год планируют осуществить три запуска на отечественной ракете.