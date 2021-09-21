 

Tesla представила фирменное стекло для машин

21.09.2021, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О разработке фирменного стекла в компании Tesla стало известно еще пять лет назад. В 2016 году СМИ сообщали о старте проекта Tesla Glass. А недавно производитель высокотехнологических авто опубликовал рекламный видеоролик, в котором рассказал о секретах необычной тишины в салонах во время поездки.

Разумеется, есть специальная шумоизоляция. Но для той же цели Tesla начинает использовать и особые стекла.  

Очевидно, производитель действительно полагает много надежд на свою новую разработку и даже считает ее революционной. Эксперты напоминают о том, что не много новшеств, внедренных в компании Tesla, вообще становятся известны общественности. А тут мы имеем дело с настоящим длительным продвижением на рынок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.10 / В Венесуэле стартовали клинические испытаний вакцины «Спутник V»

03.11 / В Роспотребнадзоре предупредили об опасности лифтов из-за коронавируса

17.09 / Организаторы ожидают до 10 тыс. участников на Марше равенства в Киеве. Полиция перешла на усиленный режим несения службы

02.09 / В Ровенской области зафиксирован случай ботулизма

27.02 / Samsung отводит по четыре года для обновления смартфонов

11.08 / “Вечная память”. Собчак поделилась своим детским снимком с ныне покойным отцом

07.02 / Германия отчиталась перед НАТО о рекордных расходах на оборону

17.10 / Глава МИД Германии заявил о “положительных сдвигах” по украинскому вопросу

08.05 / “Психологическая пытка”. Антоненко рассказал об условиях в СИЗО

12.03 / Вакцина Covishield действительна до июня, при нынешних темпах вакцинации использовать ее Украина не успеет – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика