Tesla представила фирменное стекло для машин

О разработке фирменного стекла в компании Tesla стало известно еще пять лет назад. В 2016 году СМИ сообщали о старте проекта Tesla Glass. А недавно производитель высокотехнологических авто опубликовал рекламный видеоролик, в котором рассказал о секретах необычной тишины в салонах во время поездки.

Разумеется, есть специальная шумоизоляция. Но для той же цели Tesla начинает использовать и особые стекла.

Очевидно, производитель действительно полагает много надежд на свою новую разработку и даже считает ее революционной. Эксперты напоминают о том, что не много новшеств, внедренных в компании Tesla, вообще становятся известны общественности. А тут мы имеем дело с настоящим длительным продвижением на рынок.