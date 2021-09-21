Артем Костырко рассказал международным экспертам о работе системы ДЭГ

Система дистанционного электронного голосования, с помощью которого москвичи с 17 по 19 сентября выбирали депутатов Государственной Думы РФ, появилась в столице совсем недавно. Меж тем, ДЭГ активно применяется на выборах в зарубежных странах, потому что онлайн-выборы считаются очень надежной и безопасной альтернативой традиционной процедуре голосования на избирательных участках.

Российские специалисты переняли и использовали в московской системе, в том числе, лучшие зарубежные практики. Международные эксперты сегодня высоко оценивают онлайн-выборы в столице. Об этом шла речь на конференции “Дистанционное голосование: международный опыт и тенденции”.

В ходе круглого стола начальник столичного управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Артем Костырко рассказал зарубежным специалистам об особенностях ДЭГ в Москве.

“Электронное голосование в Москве в 2019 году мы начинали с десятью тыс. голосующих электронно избирателей на выборах в Московскую городскую думу. Сейчас, через два года, у нас проголосовали уже на выборах в Госдуму два млн человек. Это показатель и того, что система достаточно устойчиво развивается, и показатель доверия к этой системе москвичей”, – отметил Костырко.

Он также подчеркнул, что тайна голосования обеспечивается с помощью криптографической системы, которая работает на устройстве пользователя. Чиновник не исключил, что со временем количество онлайн-избирателей будет только расти.