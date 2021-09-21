Мнение: Исполнение желаний

Об исполнении желаний давайте поговорим.

И о посланиях Мирозданию на эту тему. О написанных, озвученных и о мысленных тоже.

Некоторые стесняются письма Мирозданию на бумаге писать, но часто посылают мысленно.

Очень плохо, если человек представляет Мироздание как свою служанку.

С точки зрения поля это очень большой косяк.

Мирозданье очень большое, больше индивидуального поля, поэтому когда человечку кажется, что эта громадина у него на побегушках, происходит вот какая вещь.

Он пытается ощущать себя важным и главным, в своей короне, но одновременно догадывается, что он очень мал, и является маленьким.

С таким противоречием между позиционированием и реальностью связаны все невротические проблемы.

Тревожность, приступы неуверенности в себе, периоды уныния, спад мотивации – все это оттуда.

Те, кто относятся к Мирозданию как к доброй нянюшке, косячат намного меньше, но тоже.

Хорошо, что они представляют Мироздание больше себя, но плохо, что им кажется, что все чаяния Мироздания вращаются вокруг них.

Это тоже косяк под короной и это тоже вызывает проблемы в поле.

Такой человек все время ищет “безусловную любовь” у других, ему нужно одобрение, он зависим от оценок окружающих.

Из-за того, что он поставил свой эгоизм в центр картины мира, он должен постоянно поддерживать эту иллюзию.

Ведь реальность глупой картине все время противоречит.

Разум говорит ему, что в силу своих небольших размеров и в силу своих малых ресурсов он не может быть главным, что есть силы во много раз превосходящие его, но от признания этого рушится привычная картина мира, вот почему человек активно мечется в поиске корма короне.

Куда лучше, если человек представляет Мироздание как коллективную силу, с которой он может контактировать в рамках специального этикета.

Он не может приказывать ей и ворчать на нее за плохое исполнение желаний. Он не может жаловаться ей и требовать помощи.

Но он может обращаться к ней за поддержкой, формулируя свои обращения корректно.

Сформулированное в границах желание действительно нередко исполняется.

Правда исполнителем собственного желания является сам человек, а поле (если хочет) дает поддержку.

Если набрать в поисковике вопрос про исполнение желаний, вывалится много ерунды.

А ведь это целая традиция и вместо того, чтобы читать дилетантов, можно обратиться к классикам.

Например, можно посмотреть, что на эту тему писал Алистер Кроули (“Магия в теории и на практике”)

Он хоть был большой шутник и мистификатор, но в магии разбирался.

«Желание человека должно исполняться. На то и природа, чтобы помогать этому. Даже свиньи и рыбы помогают тебе. Доверяй сам себе, оставайся на своем месте. Будь радушен, делись хорошим настроением. Но не пари слишком высоко. Парить слишком высоко рискованно для птицы».

“Должно исполняться” – исполняй сам, не трать энергию на цели, которых ты не собираешься достигать, не мечтай впустую.

“Желание” у Кроули не просто хотелки, а Воля, the Will.

Между волей и желанием – существенная разница. Воля – активный принцип, действенный, она ближе к мотивации, чем к потребности. И особенно значение этого слова далеко от “желания” как от просьбы, обращенной к кому-то, вовне.

“На то и природа, чтобы помогать этому” – интеграция в среду позволяет получить от этой среды поддержку.

Природой Кроули называл взаимосвязь сил микрокосма и макрокосма.

Если воля человека входит в противоречие с силами природы, помощи он не получит.

Вот почему, кроме работы над волей необходима еще эго-интеграция.

Узнаете кашу из топора? Ваша воля реализуется, только изменитесь сначала так, чтобы большая часть ваших инфантильных желаний отвалилась сама собой.

“Даже свиньи и рыбы помогают тебе” – все силы поля участвуют в исполнении воли человека, при наличии следующего:

1. “Доверяй сам себе” – очень хорошей и честной рефлексии.

2. “Оставайся на своем месте” – реалистичной самооценки.

3. “Будь радушен, делись хорошим отношением” – эмпатии к людям, как следствие их симпатии и связей с ними.

4. “Не пари слишком высоко” – доступной планки притязаний.

5. “Рискованно для птицы” – неплохо еще и крылья иметь, то есть хорошую спонтанность.

Вот это “всего-навсего”.

А какие условия ставят для исполнения желаний коучи из серии “любой каприз за ваши деньги”?

Совсем другие.

1. Определись с желанием.

Для этого натяни его на себя и представь, нужно ли это тебе. Вдруг нет?

По сути “примерь корону и вырасти побольше зеленого винограда”, представляя, что большая часть благ тебе не нужны.

Потом выбери то благо, от которого ты не в силах отказаться. Или пять, но каждое за отдельные деньги.

2. Визуализируй желаемое.

Постарайся чувствовать себя и даже жить так, будто желание уже исполнилось.

Сами приведите примеры, можно комичные.

3. Не сомневайся, что желание исполнится и уже исполняется.

В этом месте коучинг становится похож на финансовую пирамиду.

Человек всем рассказывает, как его желание почти уже исполнилось, пытаясь натянуть иллюзию на реальность как тень на плетень.

Это способствует распространению мистификации. Понятно как?

4. Поблагодари Вселенную и того, кто помогает тебе исполнить желание.

Писать “благодарственные письма” предлагается так, будто желание уже исполнилось. Сомневаться нельзя.

Здесь откровенное “ставьте лайки, делайте перепосты, оставляйте положительные отзывы”, тогда ваши желания исполнятся.

Сомневаетесь? Снижаете вероятность исполнения желаний.

Вот откуда многочисленные “мое желание исполнилось после этого ритуала” (марафона, расстановки, сеанса, консультации и т.д.).

Если вы читали когда-нибудь комментарии в Инстаграмах фей, исполняющих желания, вы понимаете, что такие желания массово исполняться не могут.

Тысячи комментариев – достаточная выборка для статистики.

И там две трети – дорогие автомобили или трехкомнатные квартиры.

Остальное – мечты о дорогих поездках или брендовых вещах, просьбы и “просьбы” о помощи в дорогостоящем лечении болезни.

Где тот портал, из которого в мир валятся новые машины, красивые платья и туристические путевки?

Даже в сказках это всегда портал иллюзий и все золото только мерещится, а потом превращается в черепки.

Свое желание нужно исполнять самому.

Предварительно желание свое надо очистить от грязи (зависти, жадности, трусости, лени, эгоцентризма).

А себя нужно укрепить (снять корону, поправить локус, направить фокус на полезные близким дела).

И если после такого ритуала и очистки от грязи желания от него что-то остается, такое желание может быть исполнено.

Если хочется заручиться поддержкой высших сил, предлагаю такие обращения, в границах.

Для верующих христиан есть вот такая молитва Николаю Чудотворцу.

«Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, не покинь в делах суетных. Что во благо возжелаю, помоги своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти».

Верующий обращается к помощи не просто поля, а Неба и его персонификаций в виде святых, то есть верхних уровней Бытия. Неверующие этих уровней не мыслят или мыслят их иначе, соответственно надо и обращаться не так.

Для верующих и атеистов подойдет “сознательная молитва”, как ее описывал Георгий Гурджиев (в пересказе Успенского “В поисках чудесного”).

Гурджиев предлагал осознанно формулировать свое желание, обязательно связанное с изменением себя, а не других.

“Хочу стать уравновешенным”, “хочу стать последовательным”, “хочу правильно питаться”, “хочу уважать себя” и тому подобное.

И далее нужно повторять это время от времени или регулярно (но не маниакально, не вместо дел, а в плюс к ним, для настроя).

Повторять это нужно не механически, а осознанно, и вот что об этом говорил Гурджиев.

“Эти молитвы представляют собой, так сказать, повторения; повторяя их вслух или про себя, человек стремится пережить разумом или чувством все, что в них есть, все их содержание. И человек всегда может составить для себя новые молитвы. Например, человек повторяет: “Я хочу быть серьезным”. Все дело в том, как он это говорит. Если он повторяет такую молитву даже десять тысяч раз в день и думает при этом, как бы скорее закончить повторение, что у него будет на обед и тому подобное, тут будет не молитва, а самообман. Но эта формула может стать молитвой, если человек повторяет ее следующим образом: он произносит “Я” и пытается в это время думать обо всем, что он знает о “Я”. Оно не существует, нет единого “Я”, есть лишь толпа мелочных, обманчивых, сварливых “я”. Но он хочет быть единым “Я”, господином; он припоминает повозку, лошадь, возницу и Господина. Говоря “хочу”, он думает о значении фразы “Я хочу”. Может ли он хотеть? В нем все время “что-то хочет или не хочет”. Но этому “хочет” или “не хочет” он стремится противопоставить собственное “Я хочу”, связанное с целями работы над собой… “Быть” – человек думает о том, что значит “быть”, каков смысл “бытия”, бытия механического человека, с которым все случается, и бытия человека, который способен делать. Так что “быть” возможно по-разному. Он хочет “быть” не просто в смысле существования, но и в смысле величия, силы. И слово “быть” приобретает для него особый вес, новый смысл. “Серьезным” – человек думает о том, что значит быть серьезным. Очень важно, как он отвечает себе на это вопрос. Если он понимает, что это значит, если правильно определит для себя, что значит быть серьезным, если чувствует, что действительно желает этого, тогда его молитва может дать результат – в том смысле, что у него прибавятся силы, что он чаще будет замечать свою несерьезность, легче преодолевать себя и заставлять быть серьезным”.

Кидайте, друзья, мемасики, картиночки, стишки и пирожки на тему исполнения желаний.

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