Мнение: Кто стоит за атакой на Сергея Лаврова

Последние дни перед выборами – идеальный момент для разного рода вбросов, и это вполне логично. В информационном потоке, который в это время достигает своей максимальной интенсивности, человеческий разум всегда выхватывает то, что поражает его сильнее всего. И не важно, что потом это окажется фейком. Главное, что любой «проглоченный» компромат, реальный или выдуманный, в день голосования может выплыть из глубин подсознания и повлиять на сделанный выбор.

Именно поэтому в данный момент социальные сети, YouTube-каналы, Телеграм под завязку забиты всевозможными инсинуациями и сплетнями, порой откровенно шизоидного характера, вроде того, что на избирательных участках всех будут принудительно вакцинировать. Со стороны кажется, что многие подобные новости выдуманы психически нездоровыми людьми, но это не так.

В реальности мы наблюдаем четко отлаженную работу по дискредитации любых российских институтов. Это сложный и многогранный механизм, в рамках которого хороши все методы без исключения. Где-то нужно подорвать доверие к самому избирательному процессу, где-то – придумать кандидату несуществующую недвижимость за рубежом, но самое эффективное – это атаковать первых лиц, поскольку любой направленный на них негатив неизбежно проецируется на всю политическую элиту.

Тем более, что есть проверенные временем методы – взять вроде как подлинную оболочку, а затем не только раздуть её до невообразимых размеров, но и подменить изначальное содержание. Затем это выпускается в виде документального фильма, при помощи ботов и накруток ролик моментально выводится в топ, и нужный эффект достигнут.

Одна из актуальных провокаций – это очередное «расследование» ФБК, направленное на дискредитацию Сергея Лаврова. В кавычках – потому, что расследование предполагает беспристрастность и работу с фактами. Здесь этого нет. Зато в наличии клевета, передергивание фактов и отрицание самой логики. Всё это в красивой, импортной обложке.

Почему под ударом именно Лавров? Всё очень просто. Лавров и Шойгу – это первые лица не только «Единой России», но и всего государства. Атакуя их, западные центры в лице ЦРУ и Ми-6, которые курируют подготовку ведущего антироссийского контента, одним ударом убивают сразу двух зайцев – воздействуют на парламентские выборы и дискредитируют окружение Владимира Путина. Это удар по всем ключевым лицам, а значит и по всем основам нынешней российской государственности, и организован он теми центрами, которые веками ведут борьбу против России.

Разумеется, авторы подобных вбросов не забывают и о личной выгоде. В России оппозиционная деятельность традиционно связана с неплохой монетизацией, и в данном случае вся система выстроена как серьёзный бизнес-проект. У него есть генеральный директор в лице США, совет директоров в виде Великобритании и Евросоюза, менеджеры по продажам в форме прикормленных СМИ, наподобие «Эха Москвы» и «Радио Свобода», и те, кто предлагают готовый продукт – такие, как Леонид Волков, Марина Певчих или Георгий Албуров.

Единственное, но существенное отличие от любой нормальной фирмы заключается в том, что в бизнесе, прежде всего, ценится репутация, и подобные деятели там уже давно оказались бы в черном списке. В системной русофобии всё наоборот, – больше всего продвигаются именно люди, на которых, что говорится, негде ставить клейма, у которых вся биография – это синоним непорядочности, грязи и лжи. Ведь именно их всегда можно одернуть за поводок, в виде накопленного за многие годы компромата.

Тот же Волков. На словах – голова, правая рука Навального, почти что отец русской демократии! А что на деле? Человек, превративший ФБК в свой личный бордель и предлагающий молодым девушкам работу в обмен на интим? Извращенец, состоявший в близких отношениях с «либеральным» трансвеститом Яной Ситниковой, которую при рождении звали Глеб? Лицемер, любимое развлечение которого – это обсуждение за спиной своих же коллег, причем в максимально ублюдочной и оскорбительной манере? И ведь это всё не пустые слова, а медицинский факт. Кто интересуется, советую ознакомиться со взломанной перепиской данного субъекта.

Или Певчих – активистка, которая чаще всего выступает в роли «сливного бачка». Речь даже не о полном отсутствии понимания, что такое «журналистское расследование», и не о чудовищном уровне владения русским языком. Куда важнее, что каждая её публикация и любое интервью сразу же вступают в противоречие с такими базовыми понятиями, как личная жизнь, медицинская тайна и корпоративная этика. Этих принципов для Марины не существует, её цель – быть рупором политики санкционного давления и готовить нужную почву для новых манипуляций, которые Запад проводит при помощи данного инструмента. Разумеется, за хорошие деньги. По некоторым данным, при содействии Ходорковского и Чичваркина, Певчих была приобретена сеть книжных магазинов в Лондоне. Очень недешевое, скажу я вам, удовольствие.

Ну и третий персонаж, Албуров, еще один подручный Навального, сопровождавший его в злосчастной поездке в Омск. Известен этот деятель тремя вещами. Во-первых, это любовь к мелкому воровству и довольно крупному мошенничеству. Так, еще в 2013 году Албуров участвовал в отмывании довольно крупных сумм, якобы выделенных на предвыборную кампанию своего шефа. Во-вторых, это паталогическая, прямо-таки образцовая, русофобия. В частности, одно из любимых развлечений Албурова – это поливание грязью Дня Победы, который вообще уже давно превратился в красную тряпку для любой либеральной мрази. Ну, и третье, это роль живой подписи. Именно авторство Албуров стоит на многих заказных материалах ФБК, при том, что в реальности уфимский мошенник едва ли имеет к ним отношение.

Разумеется, даже низовая часть колоссальной антигосударственной машины не ограничивается только этими людьми. Это всего лишь пример того, какие деятели выступают за деконструкцию российского государства. Но пример весьма красочный.

*признан судом экстремистской организацией

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