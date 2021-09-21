 

Мнение: Государство вас не просило

21.09.2021, 19:54, Разное
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Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов посоветовал российским пенсионерам не полагаться только на государство. "Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм", — заявил экономист на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Помогать пенсионерам поздно», – это почти известное «Государство вас рожать не просило». В нынешней интерпретации это может прозвучать как «Государство вас не просило доживать до пенсии». Просто первый зампред чуточку поумнее бывшей спортсменки, а потому произнес чуть более иносказательно.

Но смысл тот же — государство воров, бандитов и преступников не намерено обременять себя заботой об отработанном материале. Подыхайте, но тихо и без напоминаний о себе.

Источник: Эль Мюрид



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