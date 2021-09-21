Мнение: Причины упадка рабовладения, славяне – не рабы и история Руси на карте

1. Рабовладение сменилось крепостным правом вовсе не потому, что неэффективный «рабовладельческий» строй уступил место якобы более экономически продвинутому «феодальному» строю. Напротив, эффективная для своего времени рыночная экономика Римской империи была подорвана гражданскими войнами и нашествиями варваров, а на фоне деградации хозяйства и торговли классическое античное рабство оказалось невостребованным. Профессор Александр Скоробогатов пишет:

https://skorobogatov.livejournal.com/78076.html

Причинами упадка рабства в поздней Римской империи были, во-первых, исчезновение источника новых рабов в виде победоносных войн, во-вторых, опора империи в обороне границ на федератов — «наполовину романизированные» армии германских варваров, — что снизило безопасность путей сообщения и создало «фрагментацию» экономики, в результате чего — упадок торговли и, соответственно, крупных специализированных хозяйств.

Помимо этого, ориентация бывших специализированных хозяйств на самообеспечение, а не на рынок, должна была лишить их стимула к жесткой эксплуатации рабского труда. Ведь раб важен для хозяина постольку, поскольку обеспечивает ему чистый выигрыш, производя много и потребляя мало. Прибавочный продукт, создаваемый рабом, в рамках рынка подлежит обмену на деньги, которые, в свою очередь, будут накапливаться и увеличивать могущество хозяина. Но при отсутствии рынка всякий излишек подлежит потреблению и, потому, утрачивает значение стимула. Значит, переход к колонату может объясняться не только прекращением поставок дешевых рабов в виде пленных, но и нарушением рыночных связей. Еще один момент — прекращение поставок рабов и в рамках работорговли на большие расстояния.

Помимо экономической имеется и социально-психологическая составляющая. Рабство держится на восприятии определенных людей как «чужих». Когда в страну регулярно прибывают новые партии пленных из разных стран, их воспроизводство обеспечивается именно их импортом. Однако рабы как оседлая, укоренившаяся часть населения постепенно будут повышать свой статус. Это связано с тем, что со временем они будут приобретать более однородный характер в этническом и родовом смысле, становясь, тем самым, некоей организованной силой, противостоящей хозяину. И это особенно важно, если учесть, что организованная сила, стоящая за спиной хозяина, все больше испарялась: имперская власть ослабевала и разбавлялась или перекрывалась властями местного значения.

На смену Риму в Средние века приходят варварские королевства. Европа постоянно испытывает наплывы все новых и новых народов, что создает постоянное предложение рабов. Но серьезного хозяйственного значения они иметь не могли по причине отсутствия развитого рынка, который позволял бы извлекать из них выгоду как от товара или как от капитала. Рабы использовались в качестве домашней прислуги, в полевых, но некрупномасштабных, работах или же в качестве элемента престижа хозяина.

Вопреки измышлениям марксистов о «пятичленке» и советским учебникам истории, феодальное западноевропейское общество смогло догнать Древний Рим по уровню экономики и плотности населения только лишь где-то к 12-13 векам (а известное культурное отставание сохранялось и далее, что вызвало к жизни идеи Возрождения). Причём европейский феодализм едва успел стать действительно прогрессивным, как тут же начал превращаться в капитализм.

2. Историк Сергей Цветков опровергает популярную теорию о том, что английское слово slaves (слэйвс — «рабы») происходит якобы от слова «славяне»:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1773458.html

Поток славянских рабов в христианские и мусульманские страны был настолько велик, что народная этимология в Византии и на Западе сближала этноним «склавены» («славяне») с греческо-латинским термином sclavus («склав») — «раб», на самом деле имеющим совершенно другую этимологию. По той же причине в средневековой еврейской традиции происхождение славян велось от «сыновей Ханаана», так как об этом библейском персонаже сказано: «раб рабов будет он у братьев своих» [Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. Смоленск; М., 1995. С. 35].

Итак, упомянутая этимология (склавены — склав) «народная», мнимая. Слово «раб» в греческом языке происходит от греческого глагола skyleúo — означающего, «добывать военные трофеи», 1-е лицо единственного, числа которого выглядит как skyláo (см. F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 2002, siehe Sklave. Этимологический словарь немецкого языка, 2002, статья «Склаве».)

Таким образом, греческое слово «склав», «раб» — происходит от греческого же слова, первоначальным значением которого было «захваченный на войне», «пленённый на войне».

Похожую версию излагает и Köbler, Gerhard, Deutsches Etymologisches Wörterbuch, 1995 (Этимологический словарь немецкого языка Г.Кёблера, 1995). См. слово Sklave: «…zu gr. skyleuein, skylan, V. zu gr. skylon».

“Научная” теория, упомянутая в заглавии поста, возникла в XVIII–XIX вв. в западноевропейской публицистике. Полемика с данным мифом встречается ещё в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского. (Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 23. М., 1990, с. 63, 382.)

Но подлинная этимология здесь такова: филологи единодушны в том, что родиной термина «σκλάβος» («склавос» — «невольник», «раб») является Византия. Далее — из Византии, из греческого языка это слово попадает в средневековую латынь. Там оно приобретает форму «sclavus» («склавус»). А из средневековой латыни это слово распространяется почти во все западноевропейские языки.

Между тем исторический фон славяно-византийских контактов VI–VIII вв. не позволяет предполагать связь этого термина с этнонимом σκλαβηνοι «склавене», «склавины».

Наоборот, это славяне тогда массами угоняли греков в рабство.

По подсчетам Прокопия Кесарийского, каждое славянское нашествие стоило империи 200 000 жителей — убитыми и уведенными в плен. В это время население Балкан достигло минимума своей численности, сократившись с двух до одного миллиона человек (История крестьянства в Европе. В 2-х т. М., 1985. Т. 1. С. 27).

Исключительное свободолюбие славян также подчеркнуто византийскими писателями: «Племена склавов и антов одинаковы и по образу жизни, и по нравам; свободные, они никоим образом не склонны ни стать рабами, ни повиноваться, особенно в собственной земле» (Император Маврикий. Стратегикон).

3. Андрей Сафронов, автор ряда карт для Руксперта, выпустил ролик по древнейшей истории Руси, о полулегендарных князьях Рюрике и Олеге:

https://www.youtube.com/watch?v=YoYHLvs2R1U

Предупреждаю: первые события там излагаются на основе не только Повести временных лет, но и поздних летописей, типа Иоакимовской, достоверность которых признаётся далеко не всеми учёными, так что многие описанные там вещи, вероятно, является чисто легендарными. В ролике представлена одна из антинорманистских версий происхождения Рюрика.

Тема традиционно очень спорная, но всё же советую посмотреть ради красивых подробных карт и интересного изложения истории.