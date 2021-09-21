Ученые считают найденную на руинах Вавилона табличку с изображением свиньи с головой скарабея первой в истории «боевой картинкой» против египтян

Шведские ученые и археологи во время раскопок руин древнего города Вавилон в Ираке обнаружили ранее неизвестные глиняные таблички с изображениями разных животных и подписями к ним. Таблички датированы 1 тысячелетием до н.э и, судя по переводу клинописи, являлись сатирой своего времени на соседнюю египетскую цивилизацию.

Европейскими археологами был проведен смысловой и лингвистический анализ картинок с надписями, результаты которого были опубликованы Оксфордским институтом истории древнего мира.

В статье сказано, что глиняные таблички были разработаны вавилонянами во время войны с древним Египтом для поднятия морального духа своего войска и населения. Главным образом на них сравнивали египтян с животными, а их фараона называли актером амфитеатра. Для примера в статье была показана глиняная табличка с изображением животного с телом свиньи и головой скарабея, который являлся египетским национальным символом. Текст на табличке гласил: “Грязный свино-жук из долины Нила”, или еще одна надпись “Сине-желтый свине-крокодил”, где цвета обозначали синее небо и желтые пески, характерные для Египта.

“Это безусловно пропаганда Вавилона направленная против древнего Египта, сегодня мы тоже можем увидеть подобные вещи, молодые люди их зовут “боевыми картинками” и используют их для высмеивания чуждых им вещей. Можно на 100% утверждать, что наша находка в Ираке это первая в истории “боевая картинка””, — заявил автор статьи археолог Денис Петров.

Также учеными был установлен забавный факт, что такими глиняными табличками иногда даже выдавали жалование Вавилонским солдатам вместо положенной меры зерна.

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