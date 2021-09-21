 

Polskie Radio – Польша не собирается возвращать безвизовый режим с Калининградской областью

21.09.2021, 19:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Хотя в отличие от польско-белорусской границы ситуация на польско-российской относительно спокойная, польские власти не намерены возвращать режим местного приграничного движения с Калининградской областью, который был приостановлен в 2016 году, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. В эфире Polskie Radio он объяснил, что так Польша может избежать ненужных провокаций и позаботиться о своей безопасности.


Reuters

«Непосредственной угрозы польско-российской границе нет, но в случае с польско-белорусской такая прямая угроза — гибридные атаки — имеет место. Строительство забора выступает ответом на эти атаки. Но, конечно же, мы продолжаем пристально наблюдать за ситуацией на границе с Калининградской областью», — заявил сегодня в эфире Polskie Radio Olsztyn министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Из наших анализов следует, что приостановка местного приграничного движения хорошо сказалась на нашей безопасности, на безопасности Польши, потому что она создаёт благоприятные условия для проведения различного рода провокаций», — пояснил он.

По его словам, польско-российская граница, то есть граница Варминско-Мазурского воеводства с Калининградской областью, вполне безопасна, более того, пограничной службе, которая осуществляет контроль за безопасностью границы, всегда на помощь готова прийти армия. 

Polskie Radio напоминает, что протяжённость польско-российской границы составляет около 200 км. С Польшей Калининградская область граничит только через Варминско-Мазурское воеводство. Местное приграничное движение с Калининградской областью, которое распространялось на жителей приграничных территорий, действовало с 2012-го по 2016 год.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / США начали переброску дополнительных военных в Кабул

19.06 / Правда ли, что космонавтам начнут удалять селезенки перед полетом?

16.03 / Прообразом для куклы Barbie стала единственная женщина-космонавт России

03.09 / Ракета подрядчика НАСА взорвалась после запуска

13.07 / Программу по переводу автомобилей на газ планируют расширить на всю Россию

28.07 / Минобороны отвергло нарушение финских границ российскими истребителями

04.09 / Спецпредставитель США опроверг существование документа с пунктом о независимости Косово

02.06 / Британские инженеры предлагают получать электрический ток из одежды

08.12 / Брейк-данс и серфинг включили в программу Олимпиады 2024

14.03 / Перечислены опасные ошибки при зарядке смартфона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика