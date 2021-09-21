Инфекционист-пульмонолог: Штамм “Дельта” заразнее, но угроза от него не больше

“Действительно, “Дельта” более заразен, но течение болезни, насколько я знаю, до сегодняшнего дня не признано тяжелее. Все так же как было раньше, – большинство людей болеет довольно легко, примерно 10% болеет тяжело, а процент крайне тяжелых и смертельных случаев не изменился”, – отметила Гук.

По ее словам, корреляции между контагиозностью – способностью заражать и патогенностью – способностью вызывать заболевания, не существует.

“То есть, вирус может иметь высокую контагиозность и низкую патогенность и – наоборот”, – пояснила инфекционист-пульмонолог.

Гук добавила, что, несмотря на увеличение заболеваемости вариантом COVID-19 “Дельта” среди детей и молодежи, в стационар в большей степени попадают “люди после сорока”.

“Дети, как и раньше, болеют чаще легко”, – резюмировала врач.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ на 1 сентября, “Индийский” штамм коронавируса выявили уже в 170 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

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