Аэропорт Херсон закрыли до конца года – взлетно-посадочную полосу готовят к приему тяжелых самолетов

Полосу хотят подготовить к приему тяжелых Boeing, отмечалось в сообщении.

20 сентября директор КП “Херсонские авиалинии” Виталий Кучерук подтвердил “Укринформу”, что аэропорт закрыли, реконструкция идет по плану.

По его словам, сейчас снимают плиты на 500 метрах полосы, после этого начнется фрезерование покрытия основной части взлетно-посадочной полосы длиной 2 тыс. метров.

Кучерук отметил, что открыть аэропорт планируют до Нового года, если позволит погода.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую область в июне 2020 года поручил подготовить приоритетный план реконструкции аэропортов страны. Аэропорт в Херсоне он назвал “одним из очень важных хабов на юге Украины”.

Херсонский аэропорт вошел в государственную целевую программу развития аэропортов, которая предполагает финансирование реконструкции его взлетно-посадочной полосы.

Проект предусматривает прокладку нового слоя асфальтобетона по всей площади полосы. Это позволит принимать самолеты Boeing 737 – 800, 900 и Airbus 321 до 10 – 12 раз в день.

Международный аэропорт “Херсон” был открыт в 1985 году. Его общая площадь 297,3 га, а длина взлетно-посадочной полосы составляет 2500 м. Аэропорт может принимать 400 пассажиров в час.

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