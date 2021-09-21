Будут расти как на дрожжах: лучшие продукты для длинных и роскошных волос от профессионального нутрициолога

Все мы хотим, чтобы у нас были крепкие и здоровые волосы. Многие девушки мечтают, чтобы их локоны быстро росли. За год в среднем волосы отрастают на 15-20 сантиметров. Хотя, безусловно, на рост и качество локонов влияют состояние здоровья, генетика, возраст. Также важны образ жизни и питание. О последнем мы поговорим в нашей статье. Нутрициологи выделяют продукты, которые полезны для здоровья и красоты волос.

Безусловно, продукты и режим дня влияют на состояние кожи и локонов. Поэтому необходимо уделять особое внимание питанию. Нужно тщательно продумывать свой рацион. Если в нем будут отсутствовать необходимые питательные элементы, могут возникнуть проблемы с волосами. Они начнут ломаться и выпадать. Итак, чтобы этого не произошло, нужно правильно питаться и добавить в рацион полезные для локонов продукты. Далее мы рассмотрим пищу, которая поможет отрастить волосы.

Яйца

Данный продукт является прекрасным источником белка и биотина. Эти вещества невероятно важны для здоровья и роста волос. В ходе проведенных исследований стало известно, что дефицит таких питательных веществ приводит к потере волос. Также нужно подметить, что яйца являются отличным источником селена, цинка и иных полезных веществ.

Ягоды

В ягодах содержится много витаминов и полезных соединений. Данные компоненты улучшают рост волос.

Жирная рыба

В такой жирной рыбе, как скумбрия, сельдь и лосось, содержится большое количество питательных веществ, которые способствуют росту волос.

Шпинат

Данный продукт богат витаминами А и С, а также фолиевой кислотой, железом. Все эти вещества способствуют росту локонов. Дефицит их может привести к выпадению волос.

Батат и авокадо

Батат богат витамином А, который крайне полезен для волос. Также для локонов полезно есть авокадо. Данный продукт богат антиоксидантами и витамином Е. Авокадо является источником жирных кислот, которые полезны для здоровья шевелюры.

Сладкий перец

Этот овощ является источником витаминов А и С. Эти вещества помогают сохранить волосы здоровыми.

Устрицы

Устрицы являются источником цинка, который необходим для крепких локонов.

Бобовые и семена

Фасоль, чечевица, бобы – эти продукты являются источником цинка, белка, биотина и железа. Данные вещества очень полезны для роста волос.

Креветки

В этих морепродуктах много питательных элементов, таких как витамины В, Д, цинк, железо. Эти вещества необходимы для крепких волос.

Красное мясо

Этот продукт богат железом, которое необходимо для роста волос.