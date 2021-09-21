«Когда один из вас сердится, пусть замолчит!» Может ли мусульманка заставить супруга молчать, когда возникает конфликт

Построить гармонию в доме непросто. Супружеские пары должны уметь сотрудничать друг с другом для создания гармоничной и счастливой семейной жизни. Часто отношения с партнерами не складываются гладко. Более того, существует множество препятствий и проблем, которые всегда возникают при строительстве домашнего ковчега. Может ли мусульманка заставить мужа молчать, когда возникает конфликт, выясним ниже.

Уравновешенность прав мужа и жены в соответствии с сурат аль-Бакара, стих 228

…wa lahunna mislullazi ‘alaihinna bil-ma’rụfi wa lir-rijali ‘alaihinna darajah, wallahu ‘azizun ḥakim…

Эта фраза означает: «И жены имеют права, пропорциональные их обязанностям, согласно правилам ма’руфа. Но мужья имеют определенное превосходство над своими женами. Аллах – всемогущий, всемогущий».

Из этого аята мы можем узнать, что права между мужем и женой равны в глазах Аллаха в отношении обязательств, которые должны быть выполнены. Между тем у мужа больше обязанностей перед семьей.

Отношение к молчанию в паре согласно хадису

Ссоры между мужем и женой в семье – это нормально. Но что если ваш партнер неохотно разговаривает или вообще молчит? Оказывается, такое отношение в исламе называется хаджром. Следует также отметить, что его трактовка когда-то содержалась в хадисе, переданном Муслимом и Бухари, а именно: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Абу Айюб радхияллаху ‘анху: «Мусульманин не может прерывать дружбу более чем на три ночи». Они встретились, потом один отвернулся, другой тоже отвернулся. Лучшее из двух – начать здороваться».

Акт жены, заставляющий мужа замолчать, допустим, если он совершается с намерением избежать ненужных ссор. Ведь в тишине может появиться надежда на примирение. Муж или жена могут проанализировать проблемы партнера, с которыми они вместе сталкиваются. После, успокоившись, супруги могут обсудить друг с другом конфликт, чтобы найти решение.

Пары могут молчать, но недолго

Расулуллах SAW однажды напомнил своему слуге, когда тот рассердился на свою жену и ругался, что ему в этом случае нужно молчать. Об этом говорит Пророк SAW из хадиса, переданного Бухари: «Когда один из вас сердится, пусть молчит».

Также следует помнить, что такое молчание не нужно практиковать слишком долго. Супружеские пары должны уделять первоочередное внимание открытому и честному общению с полной осознанностью и уметь прощать друг друга. Вероятно, приведенное выше объяснение может немного просветить вас как супружескую пару, чтобы всегда применять учение ислама, которое является rahmatan lil alamin. Согласитесь, намного лучше, когда муж и жена живут мирно и в их доме царит радость.

Что говорят психологи

Психологи говорят, что если партнера что-то беспокоит, то он тот час должен сообщить об этом своей второй половинке. Но не все женщины умеют правильно это делать, тем самым любая спорная ситуация еще больше осложняется. У всех пар бывают трудные времена, конфликты неизбежны. Но они решаются намного легче с верно выбранной стратегией.

Существует множество примеров отношений, завершившихся лишь ввиду того, что люди не умеют просить прощения либо не могут решиться на это. Следует ценить любые попытки партнера возродить отношения, учиться принимать извинения: «Да, ты обидел/а меня, не делай так больше, пожалуйста», «Я благодарен/на, что ты говоришь это», «Мне тоже хочется у тебя попросить прощения».

Мир возможен лишь при взаимном желании сторон. Поэтому нельзя назвать отношения перспективными, где партнеры используют ситуацию для отработки собственных комплексов. Лишь любовь наделяет нас силой, чтобы мы могли себя вести иначе – перелистнули страницу и не припоминали друг другу прошлое. Мы развиваемся, если хотим любви.