Мнение: Жлобы гражданства не имеют

В одном из недавних споров по поводу “гастарбайтеров” встретил поразившее меня утверждение – мол, проклятые “чурки” злостно вывозят из страны “наши” деньги, тем самым подрывая НАШЕ благосостояние!

Лишний раз убедился, что господ “националистов” характеризует какое-то совершенно неимоверное ЖЛОБСТВО. Это ж надо – чужие ЗАРАБОТАННЫЕ деньги объявлять СВОИМИ! Да какие ж они ваши? – все вопрошал я, наивный. Вы хоть про такое понятие слышали – “частная собственность”? Слышали, как оказалось – но считают, что это ерунда. Мол, они же “нелегально” на территорию России “проникли”! Я опять: “нелегальное проникновение” – повод для депортации, но уж никак не для того, чтобы отбирать заработанное. Вон, у меня приятель – поехал в Штаты по студенческой визе, на 2 месяца – а сам “задержался” на 1,5 года: очень ему в Южной Каролине понравилось. Его, конечно, из страны выслали, въезд повторный запретили, но никому В ГОЛОВУ НЕ ПРИШЛО его деньги отбирать! Он приехал (лет 8 назад дело было), квартирку в Подмосковье купил…

Мда-аа… Другое мне возражение выкатывают: мол, “они, мигранты проклятые, НАЛОГОВ не платят! Отберем у них все бабки за это!” Я в ответ спрашиваю – одного, второго: а вы сами-то, мон шер, налоги платите? Так, чтоб в налоговую инспекцию пойти, декларацию заполнить… Сижу, предвкушаю ответ – типа, “нет, не плачу, у меня их работодатель из зарплаты вычитает и сам выплачивает”. То есть – как 90% российских работников! А я бы в ответ – так что ж вы тогда на мигрантов наезжаете?! И за них, очевидно, налоги должен их работодатель платить – та русская фирма, тот, блин, “Дон-Строй” что их нанял! Если “Дон-Строй” этих налогов с зарплаты не платит – причем здесь мигранты?!

Но не удалось, увы. Ни один из спрошенных “борцов с засильем мигрантов” и “радетелей за благостояние Родины” на прямой вопрос – “А вы платите налоги?” – НЕ ОТВЕТИЛ! Один только начал права качать – “это личная информация, почему вы спрашиваете?” и т.п. Видали? Вопрос о налогах – это “личная информация”!

Тогда ведь, по логике, и вопрос о гражданстве – “личная информация”. И с этими людьми я ввязался в спор о мигрантах в России! Да… Дал маху… (2006)