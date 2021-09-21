Эксперты дали высокую оценку электронному голосованию

Эксперты разъяснили, почему явка на дистанционное электронное голосование достигла таких высоких показателей в 96,5% в Москве.

Председатель Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Алексей Фролов высоко оценил работу систему дистанционного электронного голосования. По его мнению, активность жителей столицы показала перспективность этого способа волеизъявления, передает «Вечерняя Москва».

«Коллеги из Лаборатории Касперского, которые создавали криптографическую платформу для защиты данных и архитектуру записи данных на блокчейне, считаю, справились со своей задачей», – отметил Фролов.

Эксперт добавил, что само голосование прошло честно и прозрачно.

«Каждый человек, чтобы отдать свой голос дистанционно, авторизовывался через госуслуги – это достаточно надежный способ. Никакой информации о том, что аккаунты взламывались, не было, так что итоги выборов можно считать легитимными, результатам можно доверять», – указал он.

Фролов также объяснил возможные причины задержки опубликования результата дистанционного электронного голосования. По его мнению, это могло произойти из-за новации этого года – возможности переголосовать.

«Думаю, здесь сыграли роль несколько факторов, но один из них наиболее вероятный – это система отложенного решения, потому что довольно много было людей, которые в последний момент решили зайти изменить свой выбор», – сказал он.

Такого же мнения придерживается и Мик Вайсман, основатель компании по разработке цифровых платформенных решений Trinity Monsters.

«В голосовании участвовали миллионы человек, а облачная система хранилища позволяла голосовать несколько раз по причинам нестабильной интернет-связи. Все это накладывает дополнительную нагрузку на сервисы, которые хоть и имеют автоматические алгоритмы, требуют модерации, контроля и комплексного технического обслуживания», – отметил он.

Вайсман добавил, что облачные технологии – это сложная инфраструктура.

«Серверы могут быть размещены в нескольких центрах обработки данных, разбросанных даже географически. Необходимо следить за безопасностью передачи данных, информация шифруется, создаются ключи доступа, к которым имеет доступ ограниченное количество людей. В коммуникационных процессах задействованы сотни ответственных специалистов, находящихся в разных регионах России», – сказал эксперт.

Что же касается работы системы в целом, то Вайсман оценил ее положительно. Правда, по его словам, количество участников выборов в электронном формате все еще не столь велико.

«К сожалению, время электронного голосования еще не наступило со стороны общественности: в РФ слишком давно люди посещают избирательные участки, что было сформировано в СССР. Для граждан – это устоявшаяся социальная традиция», – сказал он.

Но наблюдается и положительная динамика в отношении цифровизации избирательных процессов. Особенно это актуально сейчас, во время пандемии.

«Для того чтобы сформировать полное доверие граждан к электронному голосованию, потребуется время и новые цифровые решения: понятный интерфейс личного кабинета избирателя, наглядная инфографика по статусу голосования во всех регионах РФ в режиме реального времени, прозрачная аналитика результатов», – добавил эксперт.

Вайсман уточнил, что к такому формату выборов есть вопросы во всем мире. Например, бывший президент США Дональд Трамп был не согласен с подсчетами голосов по почте, а правительство Британии разрабатывает проект по удостоверению личности с фотографией во время дистанционного голосования.

«Многие сейчас дискутируют вокруг результатов, уже не обращая внимания, что система подверглась хакерским атакам. С этой точки зрения система продемонстрировала устойчивый потенциал в области кибербезопасности», – сказал он.

По его мнению, требуется планомерное образование по новым сетевым технологиям, особенно для взрослого поколения, чтобы они адаптировались к новому цифровому будущему, где возможно зарабатывать, перейти на удаленный режим работы, погрузиться в образовательные и культурные проекты.

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