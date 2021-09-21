Вынесен приговор анестезиологу по делу об изувеченной в клинике девушке

В Мещанском суде Москвы вынесен приговор врачу-анестезиологу московской клиники пластической хирургии «Сфера» по делу о нанесении увечий в процессе ринопластики клиентке Каролине Саргисян.

«Приговором Мещанского районного суда Москвы от 21 сентября Хитрин Лев Эдуардович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ; п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг населению, сроком на два года», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Также к реальному сроку заключения приговорили медсестру клиники – Ларису Савельеву. Ее осудили на два года исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг населению на два года.

Пресс-секретарь суда Юлия Котомина уточнила, что осужденным Хитрину и Савельевой меру пресечения изменили в зале суда, гражданские иски потерпевших удовлетворили частично.

Согласно материалам дела, в ноябре 2018 года потерпевшей Саргисян в столичной клинике «Сфера» сделали операцию по изменению формы носа, в ходе которой она получила перелом костей черепа. После операции девушка была вынуждена пройти реабилитацию.