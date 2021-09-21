 

Опубликовано предсказание Нострадамуса с важными событиями 2022 года

21.09.2021, 19:10, Разное
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Нострадамус написал 6338 предсказаний, а некоторые из них относятся к 2022 году. Приверженцы прорицателя смогли расшифровать определенные катрены, которые были составлены около 500 лет назад.
Провидения ясновидящий записывал стихами – катренами, которые до сих пор пытаются интерпретировать его сторонники. Пророк заявлял, что его прогноз основан на критической астрологии и информации разных оккультных наук. Определенные предположения уже осуществились, потому общество часто в них верит. Как оказалось, на 2022 год существуют некоторые предсказания.

Как пишет «Инфореактор», журналист из Болгарии поделился некоторыми пророчествами Нострадамуса. Он предвещает, что в Америке инфляцию будет невозможно контролировать, и доллар США упадет. Ценность биткоинов станет приравниваться к драгоценным металлам. Также предвещает сильный ураган, который прокатится по Франции и принесет засуху, пожар и наводнение, настанет голодный период.

Пророк считал, что искусственный интеллект будет нападать на людей. Компьютеры забастуют и посчитают творцов низшими существами. Людей истребят роботы. Также Нострадамус предвещает взрыв в Средиземном море. Во время испытаний ядерного оружия возле острова Менорка в атмосферу проникнут небезопасные компоненты.

Дождь из астероидов разрушит планету. 14 декабря 2022 года на Землю будет падать метеорный поток Геминиды. Огромная глыба попадет в океан и поднимет гигантские цунами. Сушу заберут волны, а уровень моря повысится.

Предсказатель написал о ядерном взрыве, из-за которого сместятся с орбиты планеты и начнется глобальное изменение климата. После разрушений 2022 года настанет 3 дня тьмы, только потом наступит мир.

Корреспондент уверен, что записи пророка осуществятся, но нужно учитывать, что не все предсказания пророка правильные. Скорее всего, такое происходит из-за произвольных толкований катренов.

Источник: inforeactor.ru



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