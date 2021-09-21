Премьера шоу “Клоун” – в честь 100-летнего юбилея Юрия Никулина

Росгорцирк и цирк Никулина на Цветном бульваре готовят новое шоу “Клоун”, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Оно, наряду с другими мероприятиями, запланировано в честь юбилея народного артиста СССР Юрия Никулина.

Сергей Беляков, генеральный директор Росгосцирка отмечает, что Юрий Никулин внес неоценимый вклад практически во все культурные сферы нашей страны, особенно в развитие циркового искусства и кинематографа. Спустя столько лет фигура Никулина вызывает восхищение и улыбки. Поэтому директор Росгорцирка назвал шоу “Клоун” одним из самых интересных и ожидаемых событий 2021 года.

Руслан Ганеев, известный и признанный в цирковой сфере режиссер, стал постановщиком этого спектакля. Он заключил в каждый из номеров представления определенный этап жизни Юрия Никулина.

Уже в фойе цирка зрителям представят фотографии, видео и инсталляции, из которых они узнают что-то интересное из биографии актера. А еще перед спектаклем на входе в цирк будут играть песни в исполнении самого артиста.

Руслан Ганеев раскрыл некоторые секреты представления. Так, например, главным участником спектакля станет 12-метровая фигура самого Юрия Никулина в образе клоуна из железных прутьев. Режиссер отметил, что новые возможности декораций помогают им идти в ногу со временем.

Зрители увидят в спектакле номер “Бенгальские тигры”, который представят Карина и Артур Багдасаровы, заслуженные артисты РФ. Также в шоу примет участие призер фестиваля “Эхо Азии” в Нур-Султане Вадим Колодочкин. Он покажет номер “Свобода лошадей”. Еще зрители познакомятся с дрессировщицей попугаев Натальей Борк и жонглерами под руководством Елены Дрогалёвой, обладателями специального приза фестиваля в Монте-Карло.

Шоу “Клоун” впервые покажут на арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка 24 сентября.