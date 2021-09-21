 

Показан внешний вид Google Pixel 6 и 6 Pro с очевидными различиями в дизайне

21.09.2021, 19:10, Разное
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В конце октября в продажу выйдут Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, однако уже сейчас изображения аппарата появились в Сети. Как оказалось, различия между ними будут очевидными, а ориентировались производители прежде всего на любителей фотографировать.
Новинки IT-корпорации будут, как и предыдущее поколение устройств, стильными и высокотехнологичными. Они, как сообщали ранее инсайд-блогеры, получат качественные дисплей с разрешением Full HD+ и QHD+ соответственно в модификациях Pixel 6 и 6 Pro. Частота обновления картинки в обеих моделях достигает 90 и 12 Герц, а их диагональ равна 6,4 и 6,7 дюйма.

Кроме размеров, по данным известного эксперта по технологиям Ice Universe, смартфоны от Google будут отличаться также рамками на экране. У Pro-варианта они уже, чем в базовой модели Pixel 6. Также ее дисплей изогнут, в отличие от основного аппарата. Кроме того, у Google Pixel 6 Pro установлен тройной блок основных объективов, тогда как у основной модификации их два.

Также у более дорогого варианта имеется 4-кратное увеличение, сенсор с зумом дополняет широкоугольная, сверхширокоугольная и телекамера. По утверждению производителя, смартфоны ориентированы на любителей фотографировать. Для этого в них предусмотрено использование не только искусственного интеллекта, но и машинного обучения ПО.

Источник: www.ixbt.com



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