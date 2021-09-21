 

Невролог назвала ранние признаки болезни Альцгеймера

21.09.2021, 19:08, Разное
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Ранними признаками начала болезни Альцгеймера является ухудшение кратковременной памяти и снижение когнитивных функций. Об этом рассказала врач-невролог Марина Кадомская.

Кадомская пояснила, что на заболевание может указывать неспособность запомнить события последних дней и трудности при усвоении новой информации. При этом человек может хорошо помнить события большой давности. Медик подчеркнула, что хотя болезнь Альцгеймера пока неизлечима, ее течение можно замедлить, желательно на ранней стадии. А для предотвращения заболевания следует регулярно заниматься спортом, употреблять меньше сахара и алкоголя, нормализовать сон и снизить уровень стресса, сообщает телеканал “360”.



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