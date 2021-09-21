Мнение: Письмо: “Мозг начинает генерировать картины перед сном”

Многие написали после вчерашнего письма, что увидели себя.

И все из написавших увидели “себя” в короне.

Во вчерашнем письма автор – реальная спортсменка, готовится к реальным соревнованиям, это не ее иллюзии на пустом месте, это реальные планы, в границах.

Она имеет возможность победить на этих соревнованиях, как минимум – достойно выступить.

За время тренировок она имеет возможность прокачать свои спортивные навыки и показатели.

То есть у нее есть реальный фронт работы. И вопрос только в том, чтобы держаться этого фронта и не вываливаться за его границы.

В будущее смотреть можно, но смотреть в будущее в границах – это видеть, что вам предстоит и что вы для этого должны сделать сейчас. Если представлять, как будет то и это, а вдруг не будет или вдруг будет, то вывалишься из границ, и в ситуации серьезных экзаменов, конкурсов и соревнований это может дорого стоить. Там все решает небольшое ваше превосходство, а расшатавшись, вы можете показать результат хуже, чем тот, на какой вы способны. Вот почему важно быть очень организованным и локус держать очень строго в границах. В обычной жизни это хотя и желательно, но отклонения не стоят так дорого.

А у авторов, которые с удовольствием кинулись сравнивать себя с чемпионкой по боевым искусствам (типа Нино из ФС) – ситуации в любви как у Рапунцели и Рапы2.

Ничего и с боку бантик.

Нет фронта работы, нет поля для нормального фокуса и локуса, нечего делать, пустое место.

Если фронта нет, стратегия простая “бери шинель, пошли домой”. Только не в смысле победы, а наоборот: послали – иди.

Бери шинель, складывай оружие, а главное не забудь снять корону Победителя.

Вот давайте посмотрим на это в одном письме.

kristy_sh_a

Уважаемая Эволюция, спасибо большое за ваш последний пост на счет спорта и куража. Когда читала увидела аналогию со своей работой.

На работе новая должность и постоянно шатает, что не справлюсь с новыми обязанностями менеджера, в основном из-за привычки модулировать в голове картины будущего и возможные реакции людей, вместо того, чтобы делать что надо и смотреть что вышло – отсюда страх даже начать с кем-то диалог. Начала вести блокнот со списком дел и концентрироваться только на том, что там есть относительно работы и быта – стало психологически легче и после последнего поста поняла почему.

В отношениях все сложнее – парень, про которого писала в прошлом письме (https://evo-lutio.livejournal.com/1396606.html), спустя неделю вернулся. Но качания из “все хорошо” в “вообще не общаемся” не прошли. В основном они происходили по моей вине и из-за моих истерик. Хотя и с его стороны были моменты, который были для меня неприятны (например позволить его подруге, которую я вижу первый раз, делать ему “массаж” головы при мне и всей компании… я тогда ничего не сказала, но потом расплакалась, потому восприняла это как унижение).

(Автор пишет письмо, чтобы доказать, что несуществующие отношения существуют и у парня не секс-онли с ней в ответ на ее беготню, а роман)

Мне сложно избавиться от жизни будущим – я часто представляю, что мы с ним будет делать в будущем или что я хочу чтобы он для (меня) нас должен сделать и психую потому, что этого не происходит (по большей части психи всегда касались того, что он не берет меня с друзьями гулять или на море, а едет сам). И получается, что фокусируюсь я на себе, но не на нем… Хотя я старалась выполнять любую просьбу, которую он озвучивал, считая потом, что что-то хотеть или просить теперь мое законное право. Но так оно никогда не работало.

(И вот на что вы должны обратить внимание. Когда есть фронт работы в настоящем, снять корону – это не присваивать будущее, не примерять, не размышлять, делать работу в настоящем. А когда в настоящем ничего нет, то не присваивать будущее – очень мало, надо увидеть, что и настоящего тоже нет. Но раз за разом рапаны читают чужие письма и берут пример. Они стараются быть уступчивыми и милыми в отношениях, которых нет. Почему это с ними происходит?)

Мне кажется, что я пытаюсь подсознательно направить все свои действия на то, чтоб заставить его делать все то, что я намечтала вместо того, чтобы фокусироваться на человеке и его желаниях и потребностях. Самое банальное – когда ночевали вместе не встать и не приготовить завтрак, чтоб мужчина не ехал голодным на работу, (хотя там еще был страх – а вруг ему не понравится моя стряпня?), а потом недоумевать почему он попрощался со мной с хреновым настроением (до сих пор стыдно…). Во время последней ссоры в переписке он сказал, что я ничего не вижу кроме своих желаний. И он прав.

(Автор хочет научиться пониже подстраиваться. В том письме она описывала, как пыталась приспособиться к его роману с другой девушкой, здесь она хочет научиться создавать ему уют, когда он с ней ночует. У нее черное поле, а она хочет метать корм. Понятно, что такое черное поле?)

У меня не получается перестать жить фантазиями будущего – мозг будто сам начинает генерировать картины перед сном, причем не только хорошие, но и плохие и заканчивается это иногда тем, что могу лежать и реветь в подушку часов до 3 ночи. И мне очень сложно их пресекать. Когда я осознаю, что снова улетела в фантазии и останавливаюсь зачастую уже поздно – нервная система заведена и я не могу спать и остановиться злиться. И я боюсь, что прожив все это в голове, я сама все всегда порчу. Вчера перед сном выпила гедазепам, просто для того, чтобы уснуть до того, как начну о чем-то думать.

(Вы можете оказаться даже в психушке, если будете упорно строить отношения с тем, кто этого совсем не хочет)

Как отучить себя жить будущим в плане отношений? Мне кажется, что у меня это на столько сильная привычка, что я начинаю мечтать и планировать за человека на автомате.

(Чтобы не жить в будущем, должно быть что-то в настоящем. В случае автора в настоящем – ее работа, быт, новые знакомства, но не отношения с этим мужчиной)

Мужчину очень люблю, и сейчас вроде начинает налаживаться общение после ссоры, но боюсь, что снова в голове начинает снова рождаться список желаний и того, что он для меня “любимой” “должен” сделать… Головой понимаю, что так нельзя, но контролировать этот процесс не получается…

Спасибо большое, что прочитали.