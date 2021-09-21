Мнение: Рукопожатие твердое

Опять начали приходить сообщения о резком ухудшении здоровья туркменского президента Бердымухамедова.

В этот раз правительство Туркмении отреагировало свирепо и мгновенно: «…Информация о том, что состояние здоровья президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова резко ухудшилось, не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении правительства Туркменистана. Указанные в СМИ данные «абсолютно недостоверны» и днем ранее Бердымухамедов в цифровой системе провел расширенное заседание кабмина, на котором, в частности, обсудил актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрел проекты ряда документов…»

Впрочем, «резко ухудшилось» никак не опровергает того, что вчера Бердымухамедов проводил какое-то заседание, тем более по видеоконференции. Резко — это внезапно. Вчера не было, сегодня — вот оно.

В июле 19 года была аналогичная ситуация, и тоже всё было достаточно непонятно.

Как и положено в уважающей себя деспотии, здоровье первого лица — тайна. Охраняемая как ядерные коды. Просто потому, что на первом лице завязана устойчивость всей диктатуры. И не зря приходится сутками после кончины сидеть и вырабатывать новые балансы — при жизни деспота это невозможно, ибо тоже преступление. Заранее подготовится к кончине обожаемого диктатора нельзя — во-первых, заподозрят в измене, а во-вторых, в таких делах всё меняется буквально в минуты. Поэтому нужен тайм-аут, в ходе которого будут уверять, что рукопожатие твердое, титры антител в полной норме. А как там на самом деле, и жив ли вообще любимый руководитель — к заявлениям это не имеет никакого отношения.

Сейчас ситуация отягощена приходом к власти в соседнем Афганистане Талибана. Который (приход) выглядит для населения всех стран региона знаком — оказывается, можно снести антинародную власть. И не теоретически в мечтаниях, а на практике. И Среднеазиатская весна — очень даже вероятный сюжет. Даже если он вдруг случится осенью. Смерть одного из местных деспотов вполне может запустить его, и понятно, что местная знать постарается сделать всё, чтобы этого не произошло.

Поэтому жив ли пациент или нет, в каком он состоянии — тут можно только предполагать. Если уже нет — то долго тянуть не получится, придется как-то сообщать. Ну, а жив-здоров, чего и всем желает — то покажут с автоматом на велосипеде или каком еще транспорте. Он — человек изобретательный.

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