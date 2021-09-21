 

CNBC – теперь официально — пандемия коронавируса унесла больше жизней американцев, чем «испанка»

21.09.2021, 18:54, Новости дня
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Пандемия COVID-19 унесла больше жизней американцев, чем эпидемия испанского гриппа, которая до недавнего времени считалась самой смертоносной в новейшей истории США, пишет CNBC. Между тем, как отмечает канал, не стоит забывать, что за сто лет изменились как технологии, так и население США, поэтому в относительных величинах «испанка» всё равно привела к большему числу жертв.


Reuters

Пандемии COVID-19 теперь официально принадлежит звание самой смертоносной эпидемиологической вспышки в новейшей истории США, в то время как количество смертей от коронавируса превысило число жертв испанского гриппа 1918 года в Америке, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.

На данный момент в США от коронавируса умерло не менее 675 тыс. человек, причём средний уровень прироста составляет по 1900 смертей в день. При этом Америка столкнулась с новой волной заболеваемости, которая вызвана быстрым распространением штамма «дельта».

Что же касается «испанки», то в рамках той пандемии принято выделять три основные волны: первая была весной 1918 года, вторая — осенью 1918 года и третья — зимой и весной 1919 года. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, эта болезнь унесла жизни приблизительно 675 тыс. американцев. До сего момента «испанка» считалась самой смертоносной пандемией в новейшей истории США.

«Кажется, с историческими параллелями мы в целом закончили», — отметил историк медицины Мичиганского университета доктор Говард Маркел. По его словам, американцам стоит перестать оглядываться на «испанку» в поисках готовых решений и начать думать о будущем.

«Это та пандемия, ход которой я буду изучать и преподавать следующему поколению врачей и студентов, изучающих общественное здравоохранение», — сообщил он.

Между тем, по мнению экспертов, сравнение цифр жертв каждой пандемии совершенно не учитывает различные контексты, огромный технологический разрыв между двумя эпохами, а также медицинские, социальные и культурные достижения последнего столетия.

Кроме того, при рассмотрении различных катаклизмов и эпидемий важно учитывать численность населения. В частности, на 1918 год население США составляло менее трети от нынешнего — всего около 103 миллионов человек. На сегодняшний день население США насчитывает почти 330 миллионов человек. Иными словами, уровень смертности от «испанки» составил примерно 1 к 150, в то время как от коронавируса скончался лишь каждый пятисотый американец.

При этом, по словам экспертов, вирус 1918 года уносил жизни совсем других возрастных групп: если коронавирус сильно бьёт по пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями, то вирус 1918 года оказался крайне опасным именно для молодёжи.

Более того, в 1918 году никакой вакцины от «испанки» не существовало в природе. На тот момент США ещё не успели создать ни Центров по контролю и профилактике заболеваний, ни национального департамента общественного здравоохранения. Хотя Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уже открылось, в нём работала лишь горстка людей. В 1918 году также отсутствовали антибиотики, отделения интенсивной терапии, аппараты ИВЛ и капельницы. При этом на тот момент из-за отсутствия соответствующих технологий учёные даже не могли разглядеть вирус под микроскопом.

«Очевидно, что сейчас, 100 лет спустя, у нас гораздо больше преимуществ», — отметил консультант FDA доктор Пол Оффит.



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