В бюджете на 2022 год уменьшено финансирование культуры, на библиотечные закупки средств не заложено вовсе – нардепы

Он отметил, что в прошлом году государство выделило на культурную отрасль 7,5 млрд грн, или 0,55% расходной части госбюджета. Эту цифру нардеп считает “издевательски малой” и ярким свидетельством “остаточного финансирования” культуры.

“В проекте бюджета 2022 расходы на 100 млрд грн (7,6%) превышают нынешние. Соответственно, увеличиваются расходы почти на все отрасли. Но не на культуру! И без того скудные государственные расходы на культуру правительство не только не увеличивает, а уменьшает до 6,8 млрд грн. (0,46% от всех расходов)”, – написал Вятрович.

В частности, обратил внимание он, финансирование программы мероприятий в сфере охраны культурного наследия, возврата культурных ценностей, государственной языковой политики, межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств уменьшается почти в четыре раза – до 69 млн грн.

Также в четыре раза – до 300 млн грн – уменьшаются расходы на развитие и строительство учреждений общегосударственного значения.

В десять раз, с 1 млрд грн до 100 млн грн, уменьшается субвенция местным бюджетам на ремонт и реставрацию памятников культуры, находящихся в коммунальной собственности.

“И даже там, где расходы не уменьшаются, они и близко не соответствуют требованиям. Например, в Институт книги, как и в этом году, предусмотрено 152 млн грн. при потребности около 700 млн грн… При таком уровне финансирования не может быть и речи ни о нормальном пополнения библиотечных фондов, ни о ваучерах для выпускников школ на приобретение книг, ни о действенной поддержке издателей и книжных магазинов”, – написал он.

“Хочу еще раз подчеркнуть, что дело не в недостатке средств, ведь бюджеты, например, правоохранительных органов, растут на миллиарды. Дело в приоритетах государственной политики”, – заявил нардеп.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10220170936283115

Народный депутат от “Голоса” Инна Совсун обратила внимание на то, что в бюджете не предусмотрены средства для закупки книг в библиотеки. Об этом она написала в Facebook по итогам совещания в Минкульте по этому поводу.

По ее словам, она пошла на совещание, чтобы присоединиться к наработке критериев для отбора книг и, в частности, решить проблему с антидискриминационной экспертизой книг, закупаемых из государственного бюджета.

“Но, оказывается, проблема значительно масштабнее. Никакие усовершенствованные процедуры не будут иметь значения, ведь в бюджете на 2022 год на библиотечные закупки заложено 0 грн. Ноль”, – написала нардеп.

Она отметила, что ежегодно на закупку книг из бюджета выделяется все меньше денег – от 121 млн грн в 2018 году до 50 млн грн в 2021-м. Последние годы средств хватало на книги для чуть более 600 библиотек, тогда как в Украине 15 тыс. библиотек, которыми пользуется 12 млн читателей и читательниц.

“Напомню коллегам из правительства, что у нас под боком огромный российский книжный рынок, один из крупнейших в мире. Россияне не пожалеют никаких нефтяных денег, чтобы проглотить украинский рынок, который только становится на ноги”, – подчеркнула нардеп.

Чтобы обеспечить новыми книгами украинских издательств все библиотеки, по подсчетам Института книги, нужно 300 млн грн., сообщила Совсун.

“Это мизерная сумма на фоне 15 млрд грн дополнительно на ремонт дорог. Но на 2022-й на библиотеки решили не выделять ни копейки. Что ж, выбор приоритетов между асфальтом и книгами понятен. Но мы еще поборемся”, – написала она.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/1907665749396087

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год. 21 сентября Рада приняла его к рассмотрению.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

На сферу культуры и искусства, согласно проекту, предполагается потратить 13,5 млрд грн.

В соответствии с проектом в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

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