 

“Сразу возраст прибавился лет на 10”, “Неожиданный образ”. Орбакайте ради съемок в сериале стала брюнеткой. Фото

21.09.2021, 18:46, Новости дня
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Знаменитость позирует в кадре, сидя на столе в черном платье с декольте. Певица отметила, что перевоплотилась в брюнетку ради съемок в сериале.

“Очень насыщенный и разнообразный выдается этот год! Я вновь на съемочной площадке – сериал “Тест на беременность”, третий сезон. И, конечно, подготовка к юбилейному шоу в самом разгаре”, – прокомментировала фото певица.

“Сразу возраст прибавился лет на 10, светлый цвет лучше”, – прокомментировали перемены во внешности артистки ее поклонники.

“Какой красивый и неожиданный образ”, – отреагировали пользователи сети.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

В обычной жизни артистка выглядит вот так.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Контекст:

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Гардемарины”, “Любовь-морковь”.

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за американского бизнесмена российского происхождения Михаила Земцова. У пары есть общая дочь Клавдия (2012).

Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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