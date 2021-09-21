 

“Боже, какой п…здец”. Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира

21.09.2021, 18:46, Новости дня
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“Восьмой день после моей операции. Отеки после липо почти прошли, остались синячки. Грудь, конечно, еще отекшая и огромная”, – подписала ролик блогер.

В конце поста она поблагодарила клинику в Стамбуле, в которой не первый раз проходит пластические процедуры. Последний раз блогер делала там липосакцию в марте этого года.

Видео Покрещук набрало более 125 тыс. просмотров и свыше 200 комментариев.

“XXI век, люди достигли деградации по-максимуму”, – оставила комментарий под постом пользователь с ником natulya_goloburda.

“Мне одной кажется, что у вас скулы одного размера с бедрами?” – спросила arzu._manian.

“Боже мой, какой п…здец”, – считает annz057.

Полностью видео танца Покрещук можно посмотреть здесь.

Скриншот: _just__queen / Instagram
Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу “Від пацанки до панянки” на “Новом канале”.

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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