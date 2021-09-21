 

Более 60% расходов украинцев идет на еду, алкоголь, сигареты и коммуналку – Госстат

21.09.2021, 18:46, Новости дня
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Так, наибольшей статьей расходов за апрель – июнь были “Продукты питания и безалкогольные напитки” – почти 362 млрд грн (41,4%).

Расходы домашних хозяйств по статье “Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива” составили около 121 млрд грн (13,7%). На “Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики” в украинцев уходит 68,4 млрд грн (7,8%).

Кроме того, на “Транспорт” украинцы во втором квартале потратили 80,8 млрд грн (9,3% расходов), на “Здравоохранение” – 53 млрд грн (6,1%), на “Одежду и обувь” – 36,8 млрд грн (4,2%), на “Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья” – 32,2 млрд грн (3,8%), на “Отдых и культуру” – 29,8 млрд грн (3,4%), на “Связь” – 23,5 млрд грн (2,7%), на “Рестораны и отели” – 22,9 млрд грн (2,6%), на “Образование” – 9 млрд грн (1,1%), а также 34,2 млрд (3,9%) – на “Разные товары и услуги”.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

Контекст:

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 24 июля по 1 августа, 39,8% украинцев испытывают трудности из-за низкого уровня доходов своей семьи.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн.

За последние 12 месяцев, по сравнению с июнем 2020 года, реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине выросла на 12,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные 28 июля.

По информации Госстата, размер средней зарплаты в стране достиг 14 345 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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