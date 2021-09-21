 

В крупную клетку, с джинсовой юбкой и сапогами: несколько идей для женщин, с чем сочетать мужскую рубашку-оверсайз

21.09.2021, 18:42, Разное
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Женщины научились эффектно включать мужскую рубашку в свой гардероб, формируя множество стильных образов. Трудно сказать, когда эта идея впервые появилась, но то, что мешковатая рубашка с чужого плеча сегодня в моде и даже стала классикой в женском гардеробе, сомнений не вызывает. Она стала настоящим хитом осенью 2021 года.

Преимущества

Мужскую рубашку можно легко комбинировать с другими предметами гардероба и каждый раз получать беспроигрышные варианты. Она идеально сочетается с брюками, джинсами, мини-юбками, платьями миди, комбинезонами, сарафанами, шортами, свободными пиджаками.

С ней можно составить множество луков – от повседневных до деловых.

Как носить

Вот несколько идей, как обыграть рубашку оверсайз и сделать ее еще более модной и стильной.

С клетчатой рубашкой большого размера можно надеть короткую джинсовую юбку. Чтобы выглядеть стильно и модно, рубашку частично заправить в юбку. Дополнить образ ботинками на каблуках и с острыми носами и сумкой на поясе.Мужскую белую рубашку можно носить в качестве простого верха. К ней нужно надеть джинсовые шорты, белые кроссовки и носки в тон. Образ просто великолепный.Чтобы выглядеть более стильно в мужской рубашке, нужно прибегнуть к одной хитрости – завязать половину рубашки сзади. Таким образом получится создать впечатление большой и очень короткой рубашки. Ее можно сочетать с джинсами с широкими штанинами, что придаст образу еще больший шик.Превосходная идея для женщин – носить мужскую рубашку в качестве платья. Чтобы создать деловой образ, сверху надеть объемный блейзер, добавить высокие сапоги и маленькую сумочку.Чтобы выглядеть модно и стильно, используя простые вещи, можно скомбинировать платье миди черного цвета с полосатой или однотонной мужской рубашкой, надетой сверху. Добавить к образу конверсы, солнцезащитные очки и компактную матерчатую сумочку через плечо. Превосходный вариант повседневного лука для выходного дня.



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