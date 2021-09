Характерные признаки новой американской ракеты с «лезвиями»

В последние годы американские военные неоднократно наносили авиаудары с использованием нового, секретного оружия.

Власти США до сих пор не делали практически никаких публичных заявлений о ракете R9X Hellfire. По-видимому, она используется для точечной ликвидации «ценных» целей: командиров и других важных лиц. За последние три года было подтверждено только 11 случаев применения этого оружия. Многие из них имели место в Сирии, однако считается, что ракета R9X также использовалась в Афганистане, Ливии, Сомали и Йемене.

Один из примеров использования этого оружия имел место в феврале 2017 года, когда Абу аль-Хайр аль-Масри, заместитель лидера «Аль-Каиды», был убит в результате, как полагали, удара с беспилотника в сирийской провинции Идлиб. Однако никакого взрыва не было. Вместо этого крыша его машины была будто бы разрезана огромной бритвой.

Тогда мало кто знал, что это была отличительная особенность ракеты R9X Hellfire, о которой с тех пор много писали мировые СМИ. Дело в том, что эта нетипичная ракета не несет взрывчатки. R9X уничтожает цель, используя свою кинетическую энергию и шесть лезвий, которые разворачиваются из ракеты незадолго до удара. Это сводит к минимуму зону поражения ракеты, тем самым предположительно снижает вероятность гибели гражданских лиц и в то же время обеспечивает катастрофические последствия для любого, в кого попадет эта ракета.

Но правозащитники ставят под сомнение идею о том, что R9X является гуманной альтернативой обычным ракетам и боевым беспилотникам. Как отмечает Летта Тейлер, заместитель директора Отдела по кризисам и конфликтам Human Rights Watch (HRW) в интервью Bellingcat и Newsy, «часть опасности здесь заключается в том, что это оружие кажется таким надежным [ … ], но R9X не точнее, чем разведданные, которые используются для ее наведения. Даже если США решат, что хотят убить конкретного человека, это не значит, что они могут это сделать на законных основаниях».

Учитывая важность целей ракет R9X, отслеживание ее применения может иметь важное значение для исследователей, которые наблюдают за деятельностью США в различных зонах конфликтов. Характер повреждений цели ракеты R9X и обломки, которые остаются после нее, позволяют выявить характерные последствия удара ракетой этого типа. Следует обращать внимание на следующие признаки.

Конструкция

R9X (полное название AGM-114R9X), представляет собой ракету класса “воздух-земля” (AGM), которая, как сообщается, вооружена шестью лезвиями. По видимому, в открытом доступе отсутствуют изображения этой ракеты до ее запуска. Однако, учитывая, что R9X является модификацией хорошо известного семейства ракет Hellfire (код 114), а также на основе обломков, найденных на местах ударов, можно сделать обоснованное предположение о том, как она должна выглядеть.

Все обломки, кадры которых имеются в открытых источниках, получили серьезные повреждения, однако некоторые части ракеты видны и, по-видимому, являются уникальными для этого конкретного типа ракеты Hellfire.

Сами лезвия, похоже, разлетаются на части при ударе. До сих пор, по-видимому, на месте удара R9X не было найдено ни одно целое лезвие. Сохранившиеся обломки говорят о том, что лезвия сделаны из неокрашенного металла с отверстиями, вероятно, для снижения веса ракеты.

Еще один характерный обломок, который остается после удара R9X, — красный шар. Его обнаруживали в относительно неповрежденной ракете R9X, а также на месте по крайней мере еще одного удара в Сирии. Американский военный блог The Drive’s War Zone определяет этот фрагмент как пневматический аккумулятор и добавляет, что, несмотря на характерный внешний вид шара, он не является уникальным для R9X и используется и в ракетах Hellfire других модификаций.

#PT debris of a Hellfire missile, the red sphere of a pneumatic accumulator, common to many AGM-114 variants – unless that's just a pomegranate pic.twitter.com/eBhOzQ5qyz

— Samir (@obretix) July 20, 2020

Это видео последствий еще одного удара ракетой R9X в Идлибе в настоящее время является наиболее наглядным общедоступным примером практически неповрежденной ракеты R9X. Пожалуйста, обратите внимание, что мы считаем, что на фотографии в цитируемом твите под этим видео изображено не одно из лезвий, а скорее элемент отделки пораженного автомобиля.

Geçtiğimiz günlerde İdlip'te bir araca yönelik saldırıda kullanılan AGM-114 Hellfire Füzesine (Ninja Füzesi) ait parçaların görüntüleri. @orko_8 @Acemal71 @hkilichsword2 https://t.co/3lJOIWgxcO pic.twitter.com/6EoYjAWlK1

— Turkey In The World (@TRintheworld) June 17, 2020

Как видно, внешне эта ракета, по-видимому, соответствует обычной ракете Hellfire, однако имеет уникальную внутреннюю конструкцию. То же видео также позволяет нам хорошо рассмотреть внешние маркировки ракеты, в том числе обозначение “R9X”.



Из этого видео мы также узнаем, что вес ракеты составляет 49 кг, что аналогично многим другим вариантам Hellfire.

Последствия

Насколько можно установить, на момент написания статьи ракета R9X использовалась только для поражения отдельных людей в небронированных транспортных средствах. Повреждения относительно легкой и легко пробиваемой металлической обшивки кузова, а также окон таких транспортных средств свидетельствуют о мощности ракеты.

Взрывчатая боеголовка обычной ракеты создает избыточное давление или взрывную ударную волну выше нормального атмосферного давления. Обычно это приводит к тому, что кузов автомобиля получает сильные повреждения, окна оказываются выбиты, а большие части кузова отрываются из автомобиля. Также может появляться множество небольших отверстий от осколков боеголовки.

Поскольку R9X не имеет взрывчатой боеголовки, пораженные ею транспортные средства, как правило, получают значительно меньшие повреждения, чем от обычного боеприпаса. Окна автомобиля, не находящиеся непосредственно на линии полета ракеты, по-видимому, способны пережить удар, а в целом автомобиль, как правило, выглядит более целым. Однако эти менее значительные повреждения нельзя считать однозначным признаком применения R9X. Существуют и другие боеприпасы, в которых используются маломощные или инертные боеголовки, после применения которых может наблюдаться аналогичный уровень повреждений.

1 killed after an airstrike targeted a car in Western Gaza. Impressive precision. Reminds me of the R9X strikes in Syria but as far as I know, Israel do not possess them. pic.twitter.com/cfmIc64JF7

— Kyle Glen (@KyleJGlen) May 17, 2021

Наиболее характерным признаком удара R9X являются разрезы в местах, где лезвия попали в транспортное средство. Эти разрезы, по-видимому, являются уникальным и чрезвычайно характерным свидетельством применения R9X.

Вернемся к авиаудару в сирийской провинции Идлиб в феврале 2017 года, в результате которого был убит Абу аль-Хайр аль-Масри.

На снимке ниже видны характерные повреждения автомобиля, в котором ехал боевик «Аль-Каиды»:

Иногда, по-видимому, по одной и той же цели применяется несколько ракет, в результате чего получаются гораздо менее четкие разрезы. Тем не менее, характерные разрезы все равно видны на остатках кузова.

Это видно на крыше автомобиля, по которому был нанесен другой удар в провинции Идлиб, более чем через три года после гибели аль-Масри:

Внутренние части транспортных средств, пораженных R9X, обычно разрушаются до неузнаваемости в результате удара ракеты, но обычно не имеют никаких признаков воздействия высоких температур, например горения. Однако это не является убедительным признаком, учитывая, что транспортное средство вполне может быть поражено осколками обычной ракеты и не загореться. И наоборот, ракета R9X может пробить топливный бак и вызвать пожар.

Как разрезать завесу секретности

R9X — необычный боеприпас, и не только потому, что для уничтожения цели используется шесть лезвий. Это ракета окутана завесой секретности, однако она заявляет о своем присутствии благодаря чрезвычайно характерным последствиям удара. Она предназначена для уменьшения радиуса поражения по сравнению с обычными боеприпасами, однако вызывает жуткие травмы тел своих целей.

Нельзя исключать, что ракеты R9X будут применяться и в дальнейшем — скорее всего, это будут точечные удары по известным личностям. Как мы продемонстрировали выше, факт применения этой ракеты можно установить, обнаружив характерные обломки и повреждения.

Материал написан при участии Джейка Година (Newsy)