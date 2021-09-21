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Ярославцы ежедневно переводят денег почти на миллиард рублей

21.09.2021, 15:15, Детали
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По данным ярославского отделения Банка России на конец первого полугодия 2021 года на руках у ярославцев находилось более 1,8 млн активных карт.

По ним с начала года жители региона совершили 250 млн операций, 80% из которых – безналичная оплата товаров и услуг на общую сумму в 140 млрд рублей. Средний чек покупки по карте составил 700 рублей.

Снимали наличные ярославцы почти в 20 раз реже, чем использовали карту, как платежное средство. В среднем за один поход к банкомату держатели карт получали на руки по 9 тысяч рублей.
Большой популярностью у жителей региона пользуются денежные переводы. За первое полугодие совершено переводов на общую сумму почти 168 млрд рублей. В среднем ежедневно жители региона переводили 923 млн рублей.

– Большая часть переводов выполняется онлайн. Это, очевидно, – быстрый и удобный способ перевода средств. И еще – безопасный, но при условии соблюдения правил пользования картой. Чтобы кто-то сделал перевод на ваш счет, достаточно сообщить плательщику номер карты или номер телефона. Никакой другой информации предоставлять не следует, – предупреждает управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

В Ярославской области установлено 32 тыс. устройств, принимающих к обслуживанию платежные карты: более 2 тысяч банкоматов и свыше 30 тыс. электронных терминалов для оплаты товаров и услуг.




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