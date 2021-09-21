Байден объявил об окончании эры «бесконечных войн» после ухода США из Афганистана

Соединенные Штаты, покинув Афганистан, закончили эру бесконечных войн, сообщил глава Белого дома Джозеф Байден на 76-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

«Мы завершили 20 лет конфликта в Афганистане и мы открываем новую эру неустанной дипломатии», – сообщил Байден, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что использование военной силы должно быть последним, а «не первым инструментом», и не должно быть «ответом на любую проблему в мире».

«Не сомневайтесь, США будут защищать себя и мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима», – указал американский президент.

Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что нынешняя администрация США унаследовала от предшественников договоренности с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России), которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра.