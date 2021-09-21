 

В РПЦ отреагировали на иск от Люцифера

21.09.2021, 18:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИск о защите чести и достоинства на РПЦ от новосибирца Люцифера Кончакова-Багратиона является злоупотреблением права на судебные разбирательства, сообщил представитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Житель Новосибирска Люцифер Кончаков-Багратион подал в суд на РПЦ из-за того, что в религиозных текстах его имя используется как имя дьявола, он потребовал выплату компенсации морального вреда в 666 рублей.

«Считаем, что это злоупотребление правом на справедливое судебное разбирательство, попытка привлечь к себе внимание под надуманным предлогом», – сообщил Кипшидзе РИА «Новости».

В августе в РПЦ комментировали иск верующей женщины к «Макдоналдс» из-за испорченного Великого поста. Женщина заявила, что при виде рекламы данной продукции она не сдержалась и поддалась искушению. В Церкви россиянке посоветовали «пойти на исповедь, а не в суд».



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