В РФ удвоилось количество случаев краж телефонных номеров

Так как получить сим-карту можно только под паспорт, телефонные номера в РФ банально воруют. Например, по одной из схем мошенники являются в салоны мобильной связи с документом, например, доверенностью, и получают копию чужой сим-карты, с которой совершают звонки, обманывая других граждан.

Как стало известно, купить такой документ «на базаре» можно за каких-то три сотни рублей. А найти персональные данные с привязкой к номеру мобильного телефона в РФ еще проще.

Эксперты же отмечают резкий рост случаев таких краж. Если год назад говорили о 500 похищений чужих номеров телефонов в месяц таким способом, то теперь уже среднемесячное количество жертв составляет 1000 человек. Эксперт по кибербезопасности Станислав Жураковский утверждает, что эта проблема теоретически моет перерасти в национальное бедствие России.