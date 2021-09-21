 

В РФ удвоилось количество случаев краж телефонных номеров

21.09.2021, 18:20, Новости дня
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Так как получить сим-карту можно только под паспорт, телефонные номера в РФ банально воруют. Например, по одной из схем мошенники являются в салоны мобильной связи с документом, например, доверенностью, и получают копию чужой сим-карты, с которой совершают звонки, обманывая других граждан.

Как стало известно, купить такой документ «на базаре» можно за каких-то три сотни рублей. А найти персональные данные с привязкой к номеру мобильного телефона в РФ еще проще.

Эксперты же отмечают резкий рост случаев таких краж. Если год назад говорили о 500 похищений чужих номеров телефонов в месяц таким способом, то теперь уже среднемесячное количество жертв составляет 1000 человек. Эксперт по кибербезопасности Станислав Жураковский утверждает, что эта проблема теоретически моет перерасти в национальное бедствие России.



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