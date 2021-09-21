Появилась предварительная информация о планшете Microsoft Surface Pro 8

Как стало известно, во время ближайшего мероприятия Microsoft должны быть представлены новые планшеты из семейства Surface. Инсайдерские источники свидетельствуют о том, что имеется в виду новая модель Surface Pro 8. Также в сети начали публиковать информацию о технических характеристиках данного устройства.

Скорее всего, планшет получит экран размером 13 дюймов по диагонали с поддержкой частоты кадров 120 Гц. Кроме того, в нем будут предусмотрены разъемы Thunderbolt, которые позволят подключать периферию не только по беспроводной связи. Однако разъемов от USB Type-A производитель отказался.

Для увеличения основной памяти пользователи смогут использовать съемные накопители SSD. Об остальном сможет узнать завтра, когда состоится официальная презентация.