Терпение и забота: 8 способов облегчить жизнь человека с болезнью Альцгеймера



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Создайте в доме безопасную среду

К сожалению, деменция вместе с памятью отнимает у человека чувство опасности, притупляя инстинкт самосохранения, и многие пациенты погибают и травмируются дома. Чтобы избежать этого, примите меры:

Уберите с пола маленькие коврики, удлинители и любые предметы, которые могут привести к падению. Также установите поручни там, где есть риск потерять равновесие, например, в ванной.

Установите замки на все шкафы, где есть что-то потенциально опасное для человека с деменцией. Лекарства, алкоголь, токсичные вещества, оружие, колюще-режущие предметы должны быть под запретом для человека с болезнью Альцгеймера, как для ребенка.

Храните спички и зажигалки в безопасном месте. Если ваш близкий с болезнью Альцгеймера курильщик, всегда следите за тем, чтобы он не оставил зажженную сигарету. Держите в доме огнетушитель и установите датчики дыма.

Не используйте «народные» методы лечения

Что бы вам ни говорили знахарки и люди с интернет-форумов, эффективного лекарства от болезни Альцгеймера не существует. Есть только средства для замедления прогрессирования патологии, но их должен назначить только врач.

При первых симптомах заболевания самой эффективной стратегией является обращение к специалисту для того, чтобы определить степень и характер нарушений и тактику коррекции.

Чего точно делать не стоит, так это самостоятельно назначать себе препараты «для памяти» и «для сосудов», потому что абсолютное большинство таких средств неэффективны, а в некоторых случаях могут даже спровоцировать ухудшение состояния.

Дудченко Надежда Георгиевна

эксперт

Клиника DocMed

Поощряйте физическую активность

Кроме того, что умеренные физические нагрузки способствуют хорошему самочувствию и нормализации артериального давления, они также могут помочь улучшить качество жизни пациента с деменцией. Так, американские ученые выяснили, что пожилые люди с болезнью Альцгеймера лучше справляются с когнитивными задачами, если они больше двигаются.

Не стоит принуждать человека к изнурительным тренировкам, просто выберите для него тот вид физической активности, который доставляет ему удовольствие и придает сил. Например, неспешные прогулки или работа в саду. Еще лучше, если вы будете проводить это время вместе.

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Четко планируйте все действия в течение дня

Незапланированные дела и спонтанные решения может себе позволить только здоровый человек, но не пациент с деменцией. Поскольку это болезнь пожилых людей, чаще всего они страдают от множества других возрастных заболеваний и недомоганий. Постарайтесь спланировать такие важные дела, как посещение врача, купание, физическую активность на то время, когда ваш близкий отдохнул и лучше себя чувствует.

Помните, что человеку с болезнью Альцгеймера труднее выполнять любые привычные действия, поэтому лучше иметь в запасе побольше времени, чтобы не нервничать и не нервировать его самого.

Давайте больше самостоятельности

Это очень непросто, поскольку человек с деменцией утрачивает функциональность, в том числе из-за проблем с кратковременной памятью, и порой страшно ему что-то доверить. Однако очень важно позволять таким людям выполнять простые действия с наименьшей помощью. Например, самостоятельно одеться, накрыть на стол с помощью подсказок, поучаствовать в составлении списка покупок и меню.

Важно!

Если ваш близкий с деменцией делает что-то самостоятельно, специалисты рекомендуют давать простые и четкие инструкции на каждом этапе. Во время общения исключите отвлекающие факторы вроде работающего телевизора или радио, чтобы человеку было проще сосредоточиться.

Нормализуйте сон и питание

Людям с болезнью Альцгеймера стоит ограничивать дневной сон и дремоту, это может привести к ночной бессоннице. Включайте в ежедневный рацион близкого человека побольше продуктов с низким содержанием жиров и побольше овощей, избежать проблем с весом и пищеварением.

Если заболевание перешло в тяжелую стадию и человек перестал вставать с кровати, старайтесь готовить пищу, которую легко жевать и глотать. Специалисты также рекомендуют делать жидкости более густыми с помощью желатина и кукурузного крахмала — сок, молоко, суп.

Избегайте стрессовых ситуаций для близкого

У человека с деменцией могут быть самые неожиданные поводы для переживаний, и даже если они вам кажутся капризами, лучше свести к минимуму любые стрессы для него. Например, если ваш близкий наотрез отказывается менять одежду каждый день, купите ему несколько одинаковых комплектов.

Выражайте свою заботу через прикосновения и любимые занятия

По мере прогрессирования болезни Альцгеймера все симптомы будут ухудшаться, и на поздней стадии пациенты часто теряют способность говорить и выражать свои желания и потребности. Даже когда кажется, что разум близкого окончательно угас, возможно, «сердцевина» его личности сохранилась, считают специалисты. На этом этапе мир воспринимается через органы чувств, и вы можете:

включать любимую музыку вашего близкого или читать отрывки из важных для него книг;

готовить его любимые блюда;

вместе рассматривать семейные фото;

ухаживать за ним, проявляя заботу в быту: например, расчесывая волосы;

гулять вместе с ним.

По данным ВОЗ, во всем мире не менее 50 миллионов людей страдают деменцией, и ежегодно диагностируется около 10 миллионов новых случаев заболевания. Болезнь Альцгеймера — наиболее частая причина деменция, она диагностируется у 60-70% пациентов. В РФ проживает не менее 1,5 миллионов человек с деменцией. Таким образом, столкнуться с этим заболеванием может почти каждый десятый россиянин.