 

Доктора объяснили, нужно ли сбивать температуру после вакцинации от COVID-19

21.09.2021, 18:14, Разное
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Доктора рассказали, стоит ли бороться с температурой после прививки от коронавируса. В РФ вакцинацию проводят препаратом «КовиВак», «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».
Побочные реакции после вакцинации есть у 15% людей, и они похожи на симптоматику гриппа и простуды. Люди боятся высокой температуры и слабости, поэтому возникает миф о заразности прививки. ВОЗ пишет о вероятных побочных симптомах после вакцинации от коронавируса – это болезненные ощущения в месте инъекции, утомляемость, головная и мышечная боль, диарея, озноб, аллергическая реакция, панические атаки. У 14-15% людей после введения проявляется температура 37,5-38 градусов, ломота в спине, покраснение в месте укола.

Вакцины «Спутник» и «Спутник Лайт» создавали, используя аденовирус, который доносит в организм S-белок коронавируса, на него и создается иммунитет. Реакция организма на вакцину обусловлена тем, встречался ли ранее человек с аденовирусом. Если да, то температура не проявится, либо будет незначительной.

Молодой организм довольно часто мог не повстречать аденовирус, иммунитет молодых людей активный, потому может остро отреагировать на бактерии и вирусы. Температура при этом повысится. Андрей Поздняков, доктор-инфекционист, объяснил, что реакция человека на вакцинацию зависит от его иммунной системы. У пожилых людей проявляются местные реакции и минимальные побочные явления.

Чаще всего, в первые 3 дня после прививки, температура поднимается не выше 37,5. Если она будет расти, а самочувствие ухудшаться, то можно выпить нестероидное противовоспалительное и жаропонижающее средство. К доктору необходимо обратиться тогда, когда реакция на вакцинацию продолжается больше 7 дней или при появлении крапивницы и температуры выше 38,5. После «ЭпивакКорона» практически не бывает побочных реакций, так как она не содержит в себе вирус, вакцина синтетическая.

Также есть люди, которые боятся заражения коронавирусом от прививки, но специалисты опровергли такие гипотезы. После прививки в первые 1-2 недели иммунитет может понижаться, что повышает риски заразиться даже при незначительном контакте, а от самой прививки заражения не произойдет.

Самым опасным побочным эффектом считается аллергия. Из-за вероятности возникновения анафилактического шока вакцинированные люди после прививки должны 30 минут подождать в больнице.

Источник: sib.fm



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