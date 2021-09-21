Врачи назвали причины болей в животе после приема пищи

Многие люди после приема пищи ощущают боль в животе, даже не догадываясь о причине такого дискомфорта. Именно о них рассказали врачи Екатерина Есакова и Андрей Кондрахин.

Терапевт и гастроэнтеролог Екатерина Есакова отметила, что такое состояние может возникать вследствие функциональной диспепсии, язвенной болезни и обострения хронического гастрита и сопровождаться отрыжкой, тошнотой, рвотой, изжогой, неприятным запахом изо рта. Общих рекомендаций врач не назвала, так как каждое отдельное состояние лечится по-разному, а диагностировать недуг можно после проведения гастроскопии. Причинами становятся неправильное питание, постоянные стрессы, прием некоторых лекарственных средств и наличие бактерии helicobacter pylori. Иногда требуется проведение УЗИ, чтобы исключить или подтвердить хронический панкреатит или другие заболевания кишечника. Стандартными считаются анализы крови и кала.

По словам ее коллеги Андрея Кондрахина, к болям в животе следует относиться серьезно, так как они могут возникать из-за аппендицита. Если же проблема кроется в желудке, то дискомфорт возникает постепенно, усугубляясь с каждым днем. Раздражать ЖКТ могут и разные пряности. Если у человека диагностированы заболевания желудка, то ему будет назначена специальная диета с киселями и кашами без молока. Чтобы избежать проблем, лучше после приема пищи не выполнять физические упражнения, а также отказаться от вредных привычек.

Источник: mir24.tv