 

Минздрав предлагает сделать обязательной вакцинацию от COVID-19 для детей

21.09.2021, 18:14, Разное
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В Минздраве РФ предложили изменить правила вакцинации от COVID-19. Если идею правительства поддержат и внедрят в жизнь, прививку в обязательном порядке будут делать также детям.
Пандемия коронавируса вызвала глобальные изменения многих ключевых сфер жизни всего человечества. Вместе с карантином и требованиями соблюдать социальную дистанцию и пользоваться защитными средствами во многих странах проводят кампании по вакцинированию. В основном прививка не является обязательной для всех категорий граждан, однако в некоторых сферах деятельности и профессиях как минимум определенный процент работников должны поставить укол для профилактики COVID-19.

Подобные требования не касаются детей, практически все страны вакцинируют только взрослых. Это объясняется как малой изученностью препаратов и их воздействия на организм, так и отсутствием узкопрофильной вакцины, разработанной специально для детей. Такие средства должны учитывать особенности организма ребенка, потому ни одна страна в мире пока не имеет отдельного препарата. Российские исследователи стали первыми в мире, кто представил общественности эффективную вакцину против коронавируса. В РФ может появиться и первое средство, созданное специально для прививок несовершеннолетним. Поэтому уже сейчас в Министерстве здравоохранения обсуждают вероятность обязательной вакцинации детей.

По словам главного внештатного педиатра Минздрава Александра Баранова, в некоторые периоды все же следует отказываться от добровольного характера вакцинации, обязывая граждан прививаться. Критериями для такого решениями является вред, который наносит пандемия летального заболевания. При ухудшении статистики заболеваемости, смертности и тяжести осложнений у переболевших, следует задуматься о введении обязательного вакцинирования. В случае, если российские вирусобиологи успешно разработают препарат, наиболее безопасный и действенный для детского организма, ставить укол необходимо будет и несовершеннолетним. Это поможет защитить каждого российского ребенка от заражения все более изменяющимися штаммами COVID-19.

Источник: www.m24.ru



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