 

Во всех поликлиниках Москвы начали использовать цифровой паспорт ребенка

21.09.2021, 18:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При использовании цифровых паспортов ребенка работа врачей московских поликлиник значительно облегчится, потому что в электронных медицинских карточках указаны все важные данные: группа здоровья, льготы, хронические заболевания, контакты родителей и много другое. Все это позволяет специалистам проводить диагностику максимально оперативно.

Цифровые карты теперь доступны не только врачам детских поликлиник, но и медработникам в московских школах и детсадах. Новый сервис позволяет, в том числе, узким специалистам оперативно получить медицинские данные ребенка и грамотно сформировать тактику лечения. Об этом рассказала заместитель главы столичного региона по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

“Новый сервис – паспорт ребенка – запустился в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения и теперь доступен врачам всех детских поликлиник города. Он позволяет получить удобный свод всей важной информации о ребенке – как медицинского, так и немедицинского характера. При этом раньше вся эта информация хранилась разрозненно, в бумажной карте и в различных разделах электронной медкарты, и врачам приходилось довольно долго ее искать”, – отметила вице-мэр.

По словам Раковой, необходимая информация автоматически загружается из медицинских документов в режиме онлайн. В цифровом паспорте отображается группа крови ребенка, резус-фактор, медицинская группа для занятий физической культурой, группа здоровья, его социальный статус, наличие льгот и хронических заболеваний.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января

08.09 / Собянин высказался о введении новых ограничений в Москве из-за коронавируса

11.12 / Мнение: Подрыв

23.08 / Медики перечислили преимущества холодного душа перед горячим

30.03 / Евгений Петросян предстал перед фанатами на архивном фото

28.12 / Лариса Гузеева обрушилась с критикой на наряд Розы Сябитовой

10.10 / Мнение: Ким Чен Ын как практик социализма

27.06 / Мнение: Легко ли быть негром в России?

10.09 / Классический боб, пикси или челка: стрижки, благодаря которым волосы будут выглядеть гуще

13.08 / Теперь официально: опубликованы первые фото беременной жены Эда Ширана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика