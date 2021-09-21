В Думе начинают подготовку к первому заседанию восьмого созыва

В состав рабочей группы вошли представители всех прошедших в восьмую Думу партий. От “Единой России” – Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева, от КПРФ – Николай Коломейцев и Николай Осадчий, от “Справедливой России – За правду” – Валерий Гартунг, от ЛДПР – Василий Власов, от партии “Новые люди” – Владислав Даванков.

Рабочая группа подготовит проекты постановлений Госдумы и прочие документы, связанные с началом работы нового депутатского корпуса.

В соответствии со статьей 32.2 Регламента ГД, рабочая группа утвердит схему размещения парламентариев в зале, сформирует порядок работы первого заседания, подготовит предложения по составу Счетной комиссии, а также Временной комиссии по Регламенту и Временного секретариата Госдумы.

Выборы в Государственную Думу прошли с 17 по 19 сентября. “Единая Россия” с 324 депутатскими мандатами сохранила конституционное большинство. КПРФ получила 57 голосов, “Справедливая Россия – За правду” – 27, ЛДПР – 21, “Новые люди” – 13.